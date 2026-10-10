Gujarat News: गुजरात के ऐतिहासिक शहर भरूच में स्थित सदियों पुरानी जामा मस्जिद को लेकर विवाद अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच गया है। इस ऐतिहासिक इमारत को ‘जैन मंदिर’ घोषित करने की माँग को लेकर दायर याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और संबंधित केंद्रीय अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति निशा एम. ठाकोर की पीठ ने केंद्र सरकार और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों और दावों पर पूरी जानकारी जुटाएं।

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की है, जहां प्रशासन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को अपना रुख स्पष्ट करना होगा।

याचिकाकर्ताओं का दावा: ‘यह तीर्थंकर मल्लिनाथ का मंदिर है’

हरिशंकर Jain और चार अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष खुद को “जैन हिंदू समुदाय” का अनुयायी बताया है। उनका दावा है कि भरूच की यह जामा मस्जिद असल में जैन धर्म के तीर्थंकर मल्लिनाथ का मंदिर है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि परिसर के भीतर मौजूद प्राचीन मूर्तियों, कलाकृतियों और धार्मिक छवियों को नुकसान पहुँचाया गया है।

अदालत में पेश किए गए फोटो और वीडियो सबूत

अपनी याचिका के समर्थन में याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष तस्वीरें और एक वीडियो क्लिप भी पेश की। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि इन वीडियो में तीर्थंकर की मूर्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसके साथ ही, उन्होंने अदालत से गुहार लगाई है कि जब तक मामले पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक मूर्ति और परिसर को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए तत्काल अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जाए।

ASI के रिकॉर्ड पर उठाए गए सवाल

याचिका में 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम (AMASR Act) का हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एएसआई के रिकॉर्ड में भले ही यह ढांचा मस्जिद के रूप में दर्ज हो, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इसे ‘जैन मंदिर’ घोषित किया जाना चाहिए।

उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले का संदर्भ देते हुए तर्क दिया कि इस धरोहर और इसके अवशेषों की सुरक्षा करना एएसआई का कानूनी दायित्व है।

सीधे हाईकोर्ट पहुंचने पर अदालत की अहम टिप्पणी

सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर गौर किया कि याचिकाकर्ताओं ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किए बिना ही सीधे हाईकोर्ट का रुख किया है।

हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि एएसआई एक वैधानिक संस्था है और किसी भी ऐतिहासिक इमारत या उसमें मौजूद प्राचीन कलाकृतियों व मूर्तियों की सुरक्षा करना उसकी कानूनन जिम्मेदारी है।

क्या है पूरा विवाद और कैसे हुई इसकी शुरुआत?

यह पूरा विवाद राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण समिति द्वारा चलाए जा रहे एक अभियान के बाद गर्माया। मई महीने से ही यह संगठन भरूच में जामा मस्जिद को जैन धार्मिक स्थल के रूप में वापस पाने के लिए हस्ताक्षर अभियान और विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके बाद से ही इस ऐतिहासिक इमारत की धार्मिक पहचान को लेकर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है।

ASI ने वडोदरा मंडल से जिला प्रशासन को दी थी चेतावनी

इससे पहले जुलाई में यह बात सामने आई थी कि एएसआई के वडोदरा सर्कल ने 10 जून को ही भरूच के जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर सचेत किया था। एएसआई ने चेतावनी दी थी कि सोशल मीडिया पर पोस्ट के ज़रिए मस्जिद परिसर में बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने की अपील की जा रही है।

एजेंसी ने 26 मई 1909 की गजट अधिसूचना का हवाला देते हुए इसे ‘राष्ट्रीय महत्व का जीवंत स्मारक’ बताया था और कानून-व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई थी।

मस्जिद ट्रस्टियों के आरोप और सुरक्षा की मांग

दूसरी ओर, मस्जिद के ट्रस्टियों ने भी स्थानीय प्रशासन और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। ट्रस्टियों ने आरोप लगाया था कि 3 मार्च को एक समूह ने ज़बरदस्ती परिसर में प्रवेश कर दीपक जलाए और पूजा-अर्चना जैसे अनुष्ठान किए।

ट्रस्टियों का यह भी दावा था कि इस घटना के दौरान स्थानीय पुलिसकर्मियों ने उस समूह को परिसर में प्रवेश करने में सहायता की थी। अब सभी की निगाहें 13 अक्टूबर को होने वाली हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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