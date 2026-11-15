Rahul Gandhi News: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हैदराबाद में भारत समिट में शामिल न हो पाने वाले विदेशी प्रतिनिधियों से माफी मांगी और उनकी अनुपस्थिति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

पीटीआई के अनुसार, राहुल ने कहा, “भारत सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी, इससे पता चलता है कि हमें किन हालात का सामना करना पड़ता है।” कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, “पिछले एक दशक से फासीवादी चिल्ला-चिल्ला कर अपनी बात थोप रहे हैं, जबकि लोग हैरान और परेशान होकर यह सब देख रहे हैं। 2014 में हमने एक बिल्कुल अलग तरह का चुनाव देखा, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था में लाखों डॉलर झोंके गए, एक अभूतपूर्व प्रचार अभियान चलाया गया और राजनीतिक ड्रामा रचा गया।”

2014 में भारत में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया था- राहुल गांधी

लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा, “चुनावी व्यवस्था, जो कड़े मुकाबलों और गठबंधनों की आदी थी, अचानक पूरी तरह बदल गई। विपक्ष सदमे में था- एक-दो साल के लिए नहीं, बल्कि पूरे एक दशक के लिए। इससे भारतीय राजनीति में एक संकट पैदा हो गया, क्योंकि हम खुद से, अपनी पार्टी से और अपनी विचारधारा से सवाल पूछने लगे। धीरे-धीरे हमें समझ आया कि क्या हो रहा है और हमने बिना किसी संदेह के यह साबित कर दिया कि 2014 में भारत में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया था।”

लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने दो तरह के लोगों के बीच अंतर बताया, एक वे जो मानते हैं कि उनके पास हर सवाल का जवाब है और दूसरे वे जो खुद से सवाल पूछने के लिए तैयार रहते हैं। राहुल गांधी ने कहा, “दुनिया को दो तरह के लोगों में बांटा जा सकता है। एक छोटा सा वर्ग ऐसा है जो सुबह उठकर यह मान लेता है कि वे सब कुछ जानते हैं और उनके पास हर चीज का जवाब है। वहीं, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो जिज्ञासु है, सवाल पूछता है, दूसरों की बात सुनता है और कभी-कभी उन्हें एहसास होता है कि वे गलत थे या उनसे कोई भूल हो गई है।”

उन्होंने कहा कि इस तरह का अति-आत्मविश्वास राजनीति सहित हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। राहुल गांधी ने कहा, “आपको पहले तरह के लोग हर जगह मिल जाएंगे – चाहे वे बड़े व्यवसायों के प्रमुख हों या शिक्षा जगत से जुड़े हों। उन्हें पूरा यकीन होता है कि वे सब कुछ जानते हैं। राजनीति में, हम इन्हें फासीवादी कहते हैं। फासीवादी अक्सर चिल्लाते-चिल्लाते अपनी बात रखते हैं, वे दूसरों की सुनते नहीं हैं। जबकि ज्यादातर लोग दूसरों की बात सुनते हैं, ध्यान देते हैं और विनम्र होते हैं।”

राहुल ने तर्क दिया कि जब स्थापित व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, तब फासीवादियों को अपनी जड़ें जमाने का मौका मिल जाता है। कांग्रेस सांसद ने कहा, “इतिहास गवाह है कि फासीवादी तब सामने आते हैं जब व्यवस्थाएं और ढांचे ढह जाते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो वे छिपे रहते हैं, लेकिन जैसे ही व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, वे अचानक प्रकट हो जाते हैं, कुछ समय के लिए उपद्रव मचाते हैं और फिर वापस गायब हो जाते हैं।”

15 वक्ताओं को भारत में प्रवेश से रोका गया: शशि थरूर

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए 315 वक्ताओं में से 115 को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए। थरूर के अनुसार, ऐसा “संभवतः गृह मंत्रालय के निर्देशों पर” किया गया।

एक्स पर एक पोस्ट में थरूर ने लिखा, “’भारत समिट’ की कार्यवाही के संदर्भ में एक निराशाजनक बात सामने आई है, जब मैं हैदराबाद पहुंचा, तो मुझे पता चला कि विदेश मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम के लिए मंजूर किए गए 315 वक्ताओं में से 115 को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए, ऐसा संभवतः गृह मंत्रालय के निर्देशों पर हुआ है।”

थरूर ने सोशल मीडिया पर लिखा, “यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने कानून के किस प्रावधान के तहत इतना कठोर कदम उठाया है। लेकिन अब इसे पलटना असंभव है, क्योंकि सम्मेलन कल ही समाप्त हो रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “कितने शर्म की बात है कि एक गौरवशाली लोकतंत्र इतना असुरक्षित हो गया है कि उसे उन आवाजों को दबाना पड़ रहा है, जिनसे उसे आलोचना का डर है।”

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