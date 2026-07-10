उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अयोध्या जिले की भदरसा नगरपालिका का नाम बदलकर ‘भरत नगर’ किया जाएगा। इसके साथ ही जिले में बनने वाले नए नगर निकाय क्षेत्र का नाम मां ज्वाला के नाम पर रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार अयोध्या की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को और मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में भदरसा नगरपालिका का नाम बदलकर भारत नगर करने का निर्णय लिया गया है।

योगी ने नए नाम की घोषणा करते हुए कहा, ”भदरसा अब भदरसा नहीं होगा, अब वह भरत नगर, भरत कुंड होगा। भाई-भाई के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, यह भरत जी ने प्रभु के प्रति अपना आदर, अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए दिखाई है। और 14 वर्ष तक उसी भरत कुंड के पास रहकर उन्होंने भगवान राम की आज्ञा का पालन किया। उनकी चरण पादुकाएं अयोध्या का संचालन कर रहीं हैं।”

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के कई शहरों, कस्बों और सार्वजनिक स्थलों के नाम स्थानीय इतिहास, संस्कृति और धार्मिक महत्व के अनुरूप बदलने की नीति पर काम कर रही है।

‘अयोध्या तीनोंं लोकों से न्यारी’

आपको बता दें कि सीएम योगी शुक्रवार को अयोध्या के बीकापुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि सपा के शासनकाल में अयोध्या का ध्यान नहीं दिया गया लेकिन आज अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। आज अयोध्या की गलियां चमक रही हैं। यह डबल इंजन की समरसता का काम है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले अयोध्या को लेकर पहचान का संकट था। पहले वक्फ के नाम पर कब्जे थे। पहले सरयू गंदी रहती थी लेकिन आज लाखों श्रद्धालु अयोध्या के दर्शन के लिए लगातार आ रहे हैं। अब अयोध्या देश के सभी शहरों से जुड़ी है।