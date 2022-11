Bharat Jodo Yatra: गुजरात चुनाव के लिए फिर विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, रोज गाली खाता हूं वाले बयान पर कांग्रेस का तंज

Gujarat Assembly Elections: सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आखिर पीएम मोदी की क्या मजबूरी है कि उन्हें गुजरात चुनाव के लिए बार-बार विक्टिम कार्ड खेलना पड़ रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फोटो सोर्स: @BJP4India)

