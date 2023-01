Bharat Jodo Yatra: श्रीनगर में कांग्रेस ऑफिस के बजाय लाल चौक पर राहुल गांधी ने क्यों फहराया तिरंगा, क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू कनेक्शन?

Bharat Jodo Yatra: साल 1948 में श्रीनगर पर पहली बार लाल चौक पर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था।

Bharat Jodo Yatra: राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार लाल चौक पर तिरंगा फहराने के ठीक 75 साल बाद यहां तिरंगा फहराया। (फोटो सोर्स: @INCIndia)

