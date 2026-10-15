तीन साल में पहली बार भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) ने अपनी मिसाइलों के लिए ऑप्टिकल साइट्स की सप्लाई का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया है। इस फैसले से हितों के टकराव और फैसले की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। हैदराबाद स्थित इस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने ‘तत्काल जरूरत’ का हवाला देते हुए बिना प्रतिस्पर्धा के एक कंपनी को ठेका दिया। यह कंपनी BDL के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मिश्रा ने रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर बनाई थी। फिलहाल इस कंपनी में मिश्रा की पत्नी शांभवी मिश्रा की 95 फीसदी हिस्सेदारी है।

इस साल मई में BDL ने ऐंद्रि डिफेंस एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड को 300 ऑप्टिकल साइट्स की आपूर्ति के लिए सिंगल टेंडर जारी किया। कंपनी को सात महीने के भीतर इनकी आपूर्ति करनी है। इससे पहले, कंपनी की ओर से दिए गए पांच नमूनों की जांच और वैधता परीक्षण पूरे किए गए थे।

इन पांच नमूनों की आपूर्ति BDL की ओर से खरीद का ऑर्डर जारी होने के एक महीने के भीतर की जानी है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के मुताबिक, ऐंद्रि डिफेंस एडवाइजरी तकनीकी मूल्यांकन के स्टेज को पार कर चुकी है। कंपनी ने इस टेंडर के लिए 56.8 करोड़ रुपये की कीमत की पेशकश की है। फिलहाल कंपनी की बोली का वित्तीय मूल्यांकन किया जा रहा है।

‘सिंगल टेंडर’ क्या होता है?

‘सिंगल टेंडर’ ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी काम या सामान की आपूर्ति के लिए सिर्फ एक कंपनी से बोली मांगी जाती है। इसमें दूसरी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं होती। नियमों के मुताबिक, इसका इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब जरूरत को पूरा करने में सिर्फ एक ही सप्लायर सक्षम हो या काम के लिए तुरंत आपूर्ति जरूरी हो।

इस टेंडर के तहत सप्लायर को ऑप्टिकल साइट्स के रखरखाव, मरम्मत और उनकी ओवरहॉलिंग के लिए कम से कम 15 साल तक तकनीकी सहायता भी देनी होगी।

ऑप्टिकल साइट्स क्या हैं?

ऑप्टिकल साइट्स टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल (ATGM) की निशाना साधने और लक्ष्य की पहचान करने वाली प्रणाली का अहम हिस्सा हैं। इनकी मदद से मिसाइल चलाने वाला व्यक्ति लक्ष्य को खोजता है, उस पर नजर रखता है और मिसाइल को सही दिशा में निशाना लगाने के लिए उसकी स्थिति तय करता है।

ये कैसे काम करती हैं?

ऑप्टिकल साइट्स इंफ्रारेड विकिरण को ग्रहण करती हैं और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती हैं। इसके बाद ये सिग्नल जमीन पर मौजूद कोऑर्डिनेटर यूनिट्स तक पहुंचाए जाते हैं। इनसे लक्ष्य की पहचान करने और मिसाइल को सही दिशा में निर्देशित करने मदद मिलती है।

एंटी-टैंक मिसाइलों में ऑप्टिकल साइट्स

इस तरह की ऑप्टिकल साइट में आमतौर पर लेंस, आंख से देखने वाला हिस्सा (आईपीस), निशाना साधने के लिए रेटिकल और सुरक्षा उपकरणों से युक्त एक बाहरी ढांचा होता है। इनके ज्यादातर हिस्से भारत में ही बनाए जाते हैं।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) की मिसाइलों में ‘कोंकर्स-एम’ भी शामिल है। यह पैदल सेना के इस्तेमाल के लिए बनाई गई एक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका निर्माण BDL, रूस की एक कंपनी से मिले लाइसेंस के तहत करता है।

साल 2022 में BDL ने भारतीय सेना के साथ 3131.82 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसके तहत कोंकर्स-एम मिसाइलों का निर्माण और आपूर्ति की जानी है। इस मिसाइल को खास तौर पर तैयार किए गए पैदल सेना के लड़ाकू वाहन या जमीन पर लगे लॉन्चर से दागा जा सकता है।

कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक, ऐंद्रि डिफेंस एडवाइजरी को मई 2024 में सिद्धार्थ मिश्रा और उनकी पत्नी ने मिलकर बनाया था। शुरुआत में दोनों की कंपनी में 50-50 फीसदी हिस्सेदारी थी।

मिश्रा मार्च 2023 में BDL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (CMD) पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने इस पद पर चार साल तक काम किया था।

कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, वह कंपनी बनने से लेकर जनवरी 2025 तक इसके निदेशक और शेयरधारक रहे। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT), कोलकाता में सदस्य (टेक्नोलॉजी) नियुक्त होने के बाद उन्होंने कंपनी छोड़ दी।

अब शांभवी मिश्रा के पास कंपनी की 95 फीसदी हिस्सेदारी है और वह इसकी निदेशक भी हैं। कंपनी के दूसरे निदेशक कौशिकी नंदन वात्स्यायन के पास बाकी 5 फीसदी हिस्सेदारी है। द इंडियन एक्सप्रेस ने सिद्धार्थ मिश्रा और शांभवी मिश्रा से इस मामले पर प्रतिक्रिया लेने के लिए फोन और टेक्स्ट मैसेज के जरिए संपर्क किया लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दर्ज पते पर ईमेल से भेजे गए सवालों का भी जवाब नहीं मिला। वात्स्यायन ने कहा कि वह BDL के टेंडर के बारे में जानकारी साझा नहीं कर सकते।

BDL ने भी अखबार की ओर से भेजे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। 2026 का यह टेंडर कंपनी की खरीद प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव दिखाता है।

BDL ने 2024 और 2025 में भी इसी तरह की ऑप्टिकल साइट्स खरीदी थीं। लेकिन दोनों बार खरीद की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा के आधार पर हुई थी और इसमें सिर्फ सरकारी कंपनियां हिस्सा ले सकती थीं। 2024 का टेंडर केवल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के लिए था जबकि 2025 के टेंडर में CPSEs के साथ रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को भी शामिल किया गया था। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली मिनी रत्न कंपनी इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने दोनों बार यह ठेका हासिल किया था।

लेकिन 2026 के टेंडर में प्रतिस्पर्धा की शर्त और सरकारी कंपनियों तक सीमित रहने की पाबंदी- दोनों हटा दी गई हैं।

इस बार टेंडर सिर्फ ऐंद्रि डिफेंस एडवाइजरी को जारी किया गया है। ऐसे में पिछले तीन वर्षों में इन ऑप्टिकल साइट्स की खरीद के लिए यह पहला मौका है जब ठेका किसी निजी कंपनी को मिल सकता है।

BDL ने तत्काल जरूरत का हवाला देते हुए ऐंद्रि को बिना प्रतिस्पर्धा के सिंगल टेंडर जारी किया है। हालांकि तत्काल जरूरत क्यों पड़ी, इसके कारण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ऐंद्रि तकनीकी मूल्यांकन में सफल हो चुकी है और उसने 56.8 करोड़ रुपये की बोली लगाई है। फिलहाल उसकी बोली का वित्तीय मूल्यांकन किया जा रहा है। 300 ऑप्टिकल साइट्स की आपूर्ति का यह ऑर्डर निजी कंपनी को मिलने की संभावना है।

टेंडर में क्या कहा गया है?

तत्काल जरूरत को मंजूरी: टेंडर के मुताबिक, संबंधित मंत्रालय या विभाग के सक्षम अधिकारी ने प्रमाणित किया है कि खरीद की जरूरत तत्काल है। इसके साथ ही सामान्य टेंडर प्रक्रिया अपनाने के बजाय इस तरीके से खरीद करने पर होने वाले अतिरिक्त खर्च को भी उचित ठहराया गया है।

तत्काल जरूरत के कारण दर्ज: टेंडर में कहा गया है कि जरूरत की प्रकृति और खरीद की आवश्यकता का पहले से अनुमान क्यों नहीं लगाया जा सका, इसके कारण रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं।

लेकिन कारण सार्वजनिक नहीं: दस्तावेज में तत्काल खरीद की बात तो कही गई है लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर ऐसी कौन-सी स्थिति पैदा हुई जिसके कारण प्रतिस्पर्धी टेंडर जारी नहीं किया गया।

छोटे उद्योगों के लिए बदले नियम

इस खरीद प्रक्रिया में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को प्राथमिकता देने के नियमों में भी बदलाव दिखता है। 2024 और 2025 के टेंडर में सक्षम अधिकारी की मंजूरी से MSEs को खरीद में प्राथमिकता देने वाले नियम लागू नहीं किए गए थे। लेकिन 2026 के टेंडर में यह प्रावधान शामिल है।

इसके तहत पात्र MSEs और मूल उपकरण निर्माता (OEMs) जो सबसे कम बोली (L1) की कीमत से 15 फीसदी तक अधिक कीमत की पेशकश करते हैं, उन्हें सबसे कम कीमत से मेल खाने का मौका दिया जा सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें कुल ऑर्डर की 25 फीसदी तक मात्रा मिल सकती है।

सिद्धार्थ मिश्रा का करियर

सिद्धार्थ मिश्रा इंजीनियर हैं और उन्होंने 2016 तक तीन दशक से ज्यादा समय तक भारतीय नौसेना में सेवा दी। इसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) में तीन साल तक महाप्रबंधक के रूप में काम किया। 2019 में वह भारत डायनामिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (CMD) बने। मार्च 2023 में वह इस पद से रिटायर हुए।

मिश्रा और उनकी पत्नी शांभवी मिश्रा ने ऐंद्रि डिफेंस एडवाइजरी की स्थापना की थी। अब शांभवी के पास कंपनी की 95 फीसदी हिस्सेदारी है।

मिश्रा और शांभवी ने इस मामले पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। कंपनी ने ईमेल से भेजे गए सवालों पर भी प्रतिक्रिया नहीं दी। कंपनी के दूसरे निदेशक कौशिकी नंदन वात्स्यायन ने कहा कि वह टेंडर से जुड़ी जानकारी साझा नहीं कर सकते। BDL ने भी सवालों का जवाब नहीं दिया।

इस पूरे मामले में मुख्य सवाल यह है कि जब 2024 और 2025 में ऑप्टिकल साइट्स की खरीद प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के तहत सरकारी कंपनियों से की गई थी तो 2026 में बिना प्रतिस्पर्धा के एक निजी कंपनी को टेंडर देने की जरूरत क्यों पड़ी।