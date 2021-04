देशभर में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फ़ैल रहा है। सरकार यह दावा कर रही है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण अभियान को तेज गति से चलाया जा रहा है। इसी बीच देसी कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के दामों का ऐलान कर दिया है। प्राइवेट अस्पतालों में भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की एक डोज के लिए 1200 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं राज्यों को कोवैक्सीन की एक डोज 600 रूपये में मिलेगी।

भारत बायोटेक ने वैक्सीन की कीमतों का ऐलान करते हुए कहा कि हम भारत सहित दुनियाभर में कोरोना के फैलते संक्रमण की वजह से बेहद चिंतित है। साथ ही कंपनी ने कहा कि हमने 150 रूपये प्रति डोज के हिसाब से केंद्र सरकार को वैक्सीन उपलब्ध करवाए जिसे भारत सरकार के द्वारा लोगों को मुफ्त में दिया गया। आगे कंपनी ने कहा कि हमने भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कोवैक्सीन की कीमतों का ऐलान किया है। कोवैक्सीन की एक डोज प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए में दी जाएगी और राज्यों को इसके लिए 600 रुपए देने होंगे।

#COVID19 | Following the Govt of India directives, we announce the prices of COVAXIN vaccines – Rs 600 per dose for state hospitals and Rs 1,200 per dose for private hospitals: Bharat Biotech pic.twitter.com/1m8On8mhKD

— ANI (@ANI) April 24, 2021