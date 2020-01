दिल्ली के जंतर मंतर पर एनआरसी, सीएए और एनपीआर के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।

Delhi: Protest at Jantar Mantar against Citizenship Amendment Act (CAA), National Register of Citizens (NRC) & National Population Register (NPR). pic.twitter.com/oskAgFirfT