भारत बंद, Bharat Bandh Today: केंद्र में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा बुलाए ‘भारत बंद’ के खिलाफ धार्मिक धर्मगुरु स्वामी ब्रह्मचित्‍त ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। धार्मिक गुरु का दावा है कि जब वो मंदिर जा रहे तब कांग्रेस के गुंडों ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। स्‍वामी ब्रह्मचित्‍त मामले में ट्वीट भी किया है। इसमें उन्होंने लिखा, ‘प्रिय राहुल गांधी आपका दावा है कि आप शिव भक्त हैं। आज सोमवार है और आज रुद्र पूजा के लिए मैं निकट के शिव मंदिर जा रहा था। मगर आपके कांग्रेसी गुंडों ने मेरी गाड़ी को रोका और शीशा तोड़ दिया। उन्होंने कार जलाने की धमकी भी दी।’

इसके अलावा धार्मिक गुरु ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ‘खुला गुंडाराज। देखिए कैसे कांग्रेस के गुंडे चिल्ला रहे हैं, आम आदमी को छड़ी से पीट रहे हैं। उनसे गाड़ियों की चाबी छीनी जा रही हैं। ऐसा ओडिसा में भारत बंद को कामयाब बनाने के लिए किया जा रहा है। ये वीडियो मैंने बनाया है।’ ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा, ‘कांग्रेस भारतीयों के लिए परेशानी है। चाहे पार्टी सत्ता में रहे या ना रहे।’ वीडियो में कुछ लोग कथित तौर लोगों को सड़क पर वाहन चलाने से रोक रहे हैं। वीडियो को दर्जनों वाहनों का खड़े साफ तौर पर देखा जा सकता है। जबकि सड़क के बीच में कुछ लोग बैनर लेकर खड़े हैं और नारे लगा रहे हैं।

Dear @RahulGandhi , you claim yourself as a Shiv bhakt.

Today is monday & I was going to a nearby Shiva temple to do Rudra puja. Your paid congress goons stopped my vehicle, broke the car mirror & threatened to burn it. Is this how you behave with ur fellow devotee? #BharatBandh pic.twitter.com/34xtL0FvOY

— Swami Brahmachitta (@SwamiBrahmachit) September 10, 2018