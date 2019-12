Bharat Bandh Today LIVE News, Citizenship Act (CAA) Protest Today Live Hindi News Updates: देश भर में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। दिल्ली, यूपी, बिहार, बेंगलुरु और गुजरात सरीखे राज्यों में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध में जगज-जगह विरोध प्रदर्शन हो आरहे हैं। छात्र संगठनों समेत कई राजनीतिक दलों ने गुरुवार को बिहार बंद का आह्वान किया है। छात्रों ने नागरिक संशोधन कानून, एनआरसी और गैंग रेप के बढ़ते मामले के खिलाफ बंद का आह्वान किया है। कमोबेश यही हाल यूपी का भी है। दोनों राज्यों में कई जगहों पर धारा 144 लगाई है। पुलिस-प्रशासन सतर्क है।

Patna: All India Students Federation (AISF) members stop train at Rajendra Nagar railway station in protest against against #CitizenshipAct and National Register of Citizens. #Bihar pic.twitter.com/fF5Hcp1luY

— ANI (@ANI) December 19, 2019