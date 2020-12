Bharat Bandh Today Live Updates: किसानों का भारत बंद, कई राजनीतिक पार्टियां कर रहीं सपोर्ट, जानें क्या रहेगा बंद

महाराष्ट्रः स्वाभिमानी सत्कारी संगठन ने भारत बंद रेल रोको अभियान का फैसला किया है। वे रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए थे लेकिन पुलिस ने बाद में हटा दिया।

Maharashtra: Swabhimani Shetkari Saghtana staged 'Bharat Bandh Rail Roko' protest and briefly stopped a train today in Malkapur of Buldhana dist. They were later removed from the tracks by Police & detained.Farmer Unions have called #BharatBandh today, over Centre's #FarmLaws pic.twitter.com/syREnd7Iez