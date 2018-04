Bharat Bandh 2018: बिहार के आरा में दो गुटों की भिड़ंत के बाद फायरिंग, राजस्थान में बंद रहीं दुकानें

भारत बंद का असर आज (10 अप्रैल) फिर से देखने को मिला। विभिन्न राज्यों में इससे जुड़े उग्र प्रदर्शनों की गूंज सुनाई दी। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश सरीखे राज्यों में हिंसा और आगजनी हुई। बिहार के आरा जिले में दो गुटों के बीच झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि नौबत पत्थरबाजी और फायरिंग तक आ गई। हिंसा के मद्देनजर यहां धारा 144 लागू की गई। मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना में कर्फ्यू लगाया गया है। राजस्थान में बंद के चलते दुकानदारों ने दुकानें बंद रखीं।

बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए कुछ संगठनों और समूहों ने यह बंद बुलाया है, जबकि कुछ लोग इसे सवर्णों का भारत बंद करार दे रहे हैं। देश में बंद का यह आह्वान आरक्षण के खिलाफ किया गया है। किसी बड़े संगठन या दल ने इस संबंध में कोई एलान नहीं किया था। ऐसे में, इसे छोटे-छोटे संगठनों की साजिश भी माना जा रहा है। गृह मंत्रालय ने इस बाबत राज्यों को कानून एवं व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं।

बंद के दौरान बिहार के आरा जिले में दो गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों ही गुट इस दौरान एक-दूसरे पर पत्थर फेंक रहे थे। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। क्लिप में इसके अलावा गोली चलने की आवाज भी सुनाई देती है। आरा में विरोध प्रदर्शन के दौरान छह-सात पुलिस वालों के जख्मी होने की खबर आ रही है।

#WATCH: Clash between two groups in Bihar's Arrah during protests against caste-based reservations, gunshots heard. pic.twitter.com/s0RUA4KP2B

