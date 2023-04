ये है रिटायरमेंट का अलग अंदाज! दो टन के बर्तन में बनी 3700 Kg खिचड़ी, खाने आए 15000 लोग, इतना हुआ खर्चा

एक रिटायर हुए कर्मचारी ने अपने ऑफिस के आखिरी दिन भंडारे का आयोजन किया। उस भंडारे में 3700 किलो खिचड़ी बनाई गई औरर 15000 से ज्यादा लोगों ने उसे खाया। इस पूरे आयोजन में पांच लाख रुपये खर्च हुए और 6 घंटे में वो खास खिचड़ी बनकर तैयार हुई

रिटायरमेंट पर बनी रिकॉर्ड खिचड़ी (फाइल-इंडियन एक्सप्रेस)

एक रिटायर हुए कर्मचारी ने अपने ऑफिस के आखिरी दिन भंडारे का आयोजन किया। उस भंडारे में 3700 किलो खिचड़ी बनाई गई और 15000 से ज्यादा लोगों ने उसे खाया। इस पूरे आयोजन में पांच लाख रुपये खर्च हुए और 6 घंटे में वो खास खिचड़ी बनकर तैयार हुई। रिटायर हुए कर्मचारी का नाम रमेश कुमार महाजन है जो भोपाल के Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) में काम करते थे। उन्होंने 37 सालों तक अपनी सेवा दी और ये प्रण ले रखा था कि आखिरी दिन 3700 किलो खिचड़ी भंडारे में बनवाएंगे। रिकॉर्ड खिचड़ी बनी, जानिए क्या रहा कारण? अब अपने उस वादे को पूरा करते हुए रमेश ने ना सिर्फ भंडारे में 3700 किलो खिचड़ी बनवाई, बल्कि उसे गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेज दिया गया। ये माना जा रहा है कि इससे पहले एक बार में इतनी खिचड़ी कभी नहीं बनी है, ऐसे में गिनीज को बकायदा कई वीडियो भेज दिए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस खिचड़ी को बनाने के लिए दो टन के लोहे के बर्तन का इस्तेमाल किया गया। वहीं खिचड़ी में 380 किलो सब्जी, 350 किलो चावल और 60 किलो दाल डाली गई। गिनीज के पास जाएगा ये रिकॉर्ड इस पूरे आयोजन को लेकर रमेश की पत्नी भी कहती हैं कि उनके पति हमेशा से धार्मिक रहे हैं और वे हमेशा उनका साथ देती रहती हैं। वैसे इससे पहले भी ऐसे आयोजन हुए हैं, कई लोगों ने भंडारों का आयोजन किया है, लेकिन इस बार क्योंकि सीधे-सीधे 3700 किलो खिचड़ी बना दी गई, ऐसे में ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। अब ये रिकॉर्ड भी इसलिए रहा क्योंकि इस भंडारे में लोगों का एख बड़ा ताता देखने को मिला, भीड़ ने खत्म होने का नाम नहीं लिया और लोगों ने पेट भरकर खिचड़ी खाई। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram