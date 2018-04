इस दिग्गज खिलाड़ी ने दो महीने पहले छोड़ी थी ममता बनर्जी की पार्टी, अब लांच किया ‘हामरो सिक्किम’

भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने अपनी अलग पार्टी बनाई है। दिग्गज फुटबॉलर ने नई पार्टी का नाम ‘हामरो सिक्किम’ रखा है। भूटिया ने गुरुवार (26 अप्रैल) को नई पार्टी लांच की और एजेंडा भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी सिक्किम में व्याप्त भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि फुटबॉल की मदद से छवि बनाने में उन्हें 20 साल का वक्त लग गया, जिसपर राजनीति के कारण धब्बा नहीं लगने देंगे। बाईचुंग भूटिया ने कहा, ‘मुझे फुटबॉल के माध्यम से अपना नाम स्थापित करने में 20 साल लग गए। मैंने जनता से वादा किया था कि इसे राजनीति के बिना यूं ही नहीं जाने दिया जाएगा।’ मालूम हो कि भूटिया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर वर्ष 2014 में लोकसभा (दार्जिलिंग सीट) और साल 2016 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। दोनों चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

I will be live on #Facebook from Press Club of India tomorrow to announce our plans for Sikkim. It’s an outreach to national media to tell them that the beautiful state of #Sikkim is ready for change. So join me at 3 pm on 26th April as we engage the Nations Capital New Delhi.

