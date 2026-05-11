Punjab Politics: पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री भगवंत मान को बड़ा झटका लगा है। उनके चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्हें चंडीगढ़ स्थिति बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर में हुई राजनीतिक सेंधमारी को बीजेपी के लिए एक कामयाबी और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसकी वजह यह भी है कि कुछ हफ्ते पहले ही आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी का रुख कर लिया था। दो तिहाई आंकड़ा होने के चलते पार्टी उन बागी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नही कर पाई थी।
राज्य सरकार ने बंद कराई थी रसोई
इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि बीजेपी पंजाब में अपनी जड़े मजबूत कर रही है। ऐसे नए साथी पार्टी को और मजबूती प्रदान करेंगे। बता दें कि ज्ञान सिंह मान, सीएम भगवंत मान के चाचा बलजिंदर सिंह के बेटे हैं, जिनके ढाबे की रसोई को कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने बंद करा दी थी।
‘आम’ से हो गए ‘विशेष’
बीजेपी में जाने के बाद भगवंत मान के भाई ज्ञान सिंह ने कहा, “पंजाब की जनता उनके (आप) वादों से प्रभावित होकर 2022 में उन्हें सत्ता में लाई, और सत्ता में आने के बाद वे बदल गए, वे ‘आम’ से ‘विशेष’ बन गए। अपने वादों को पूरा करने के बजाय उन्होंने इसके विपरीत काम करना शुरू कर दिया। इससे मैं उनकी पार्टी से निराश हो गया, और इसीलिए मैंने इसे छोड़ने का फैसला किया। ‘बीजेपी सबका साथ, सबका विकास’ के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, जिसने मुझे भाजपा में शामिल होने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया… केवल भाजपा ही पंजाब के लिए काम कर सकती है।”
गौरतलब है कि हाल ही में आप के सात राज्यसभा सांसद बीजेपी में गए थे। इनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, स्वाति मालीवाल में चले गए थे।
कौन हैं पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा? ED ने 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के प्रभावशाली कैबिनेट मंत्रियों में से एक संजीव अरोड़ा को सेक्टर-2 स्थित उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने अरोड़ा और उनकी कंपनी से जुड़े दिल्ली , गुरुग्राम और चंडीगढ़ के पांच परिसरों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब पंजाब में केंद्रीय एजेंसी की तरफ से आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं और लोगों के घरों पर लगातार तलाशी अभियान चल रहे हैं। पढ़िए पूरी खबर…