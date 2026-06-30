पंजाब में सत्ता में आने के करीब साढ़े चार साल बाद आम आदमी पार्टी (AAP) की भगवंत मान सरकार 1 जुलाई से महिलाओं के लिए अपनी आर्थिक मदद ‘मावां धीयां सत्कार योजना’ शुरू करने वाली है। यह योजना AAP की सबसे बड़ी गारंटी थी जो पार्टी ने फरवरी 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने कैंपेन के दौरान दी थी।

इस स्कीम के तहत जनरल कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे, जबकि अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को 1,500 रुपये मिलेंगे। AAP ने शुरू में इनकम की परवाह किए बिना 18 साल से ज़्यादा उम्र की हर महिला के लिए इन फायदों का वादा किया था। लेकिन अब इनकम टैक्स देने वालों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि, इसमें उन महिलाओं को शामिल किया गया है जिन्हें विधवा और बुढ़ापा पेंशन जैसी पेंशन मिलती है।

97% महिला वोटरों को योजना से होगा फायदा

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब की लगभग 97% महिला वोटरों को इस योजना से फायदा होगा। 2022 के चुनावों के अनुसार पंजाब के कुल 2.15 करोड़ वोटरों में से 1.02 करोड़ या 47.45% वोटर महिलाएं थीं। इसलिए अनुमान है कि लगभग 98 लाख महिलाओं को मावन ध्यान सत्कार स्कीम से फ़ायदा होगा।

39 लाख महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन

हालांकि 28 जून तक स्कीम के फ़ायदों के लिए लगभग 39 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ था। 2026-27 के अपने बजट में, AAP सरकार ने इस स्कीम के लिए 9,300 करोड़ रुपये दिए हैं। भगवंत मान ने यह भी घोषणा की है कि इसके फ़ायदों को अप्रैल-जून के समय को कवर करते हुए तीन महीने का पेमेंट जुलाई में एक साथ मिलेगा।

इस स्कीम के लॉन्च का समय राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव मुश्किल से आठ महीने दूर हैं। महिलाओं के लिए ये योजना राज्य में पार्टी लाइन से हटकर तेज़ी से एक केंद्रीय चुनावी रणनीति बन गए हैं। इसका कारण सिर्फ़ वेलफ़ेयर पॉलिटिक्स ही नहीं है, बल्कि राज्य में बदलते वोटिंग पैटर्न भी हैं। चुनावों में महिला वोटरों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। पिछले कई विधानसभा चुनावों में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा है।

लगातार बढ़ा है महिलाओं का वोट प्रतिशत

हालांकि पंजाब में पिछले तीन विधानसभा चुनावों में कुल वोटिंग लगातार कम हुई है। 2012 में 78.62% वोटिंग हुई थी जबकि 2017 में 77.36% और 2022 में 71.95% वोटिंग हुई। लेकिन महिला वोटरों का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से लगातार ज़्यादा रहा है। 2012 के विधानसभा चुनावों में कुल 78.62% वोटिंग में से, 79.43% महिलाओं ने वोट दिया, जबकि 77.92% पुरुषों ने वोट दिया। 2017 में 79.33% महिलाओं ने वोट दिया, जबकि 75.63% पुरुषों ने वोट दिया। 2022 के चुनावों में पुरुषों ने 69.65% जबकि महिला वोटरों का टर्नआउट 74.25% रहा।

पंजाब के वोटरों की संख्या 2012 में 1.76 करोड़ से बढ़कर 2022 में 2.15 करोड़ हो गई। इसी दौरान, इसमें महिला वोटरों का हिस्सा 46.76% से बढ़कर 47.45% हो गया, जबकि पुरुष वोटरों का हिस्सा 53.24% से घटकर 52.55% हो गया।

चुनावों में महिला फैक्टर कितना अहम?

अलग-अलग चुनावों के नतीजे तय करने में महिला वोटरों की बढ़ती अहम भूमिका को देखते हुए, अलग-अलग पार्टियों की सरकारों ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनाई और लागू की हैं। AAP सरकार ने हाल ही में मोहाली, जालंधर और अमृतसर में 150 करोड़ रुपये की लागत से पांच महिला हॉस्टल बनाने की घोषणा की, जिनमें कामकाजी मांओं के लिए क्रेच की सुविधा भी होगी।

कांग्रेस ने महिलाओं के लिए क्या किया था?

1 अप्रैल, 2021 को कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली उस समय की कांग्रेस सरकार ने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा शुरू की थी। AAP सरकार ने इस स्कीम को जारी रखा है और बताया है कि उसने 2022-23 से 2025-26 तक इस पर 2,042 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। 2022 के चुनावों से ठीक पांच महीने पहले अमरिंदर की जगह सरकार बनने के बाद कांग्रेस के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने महिलाओं को ध्यान में रखकर कई कदम उठाए।

चन्नी ने भी लिए थे बड़े फैसले

चन्नी सरकार ने 53,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का महीने का मानदेय बढ़ाया। आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय 8,100 रुपये से बढ़ाकर 9,500 रुपये, मिनी वर्कर का 5,300 रुपये से बढ़ाकर 6,300 रुपये और हेल्पर का 4,050 रुपये से बढ़ाकर 5,100 रुपये कर दिया। करीब 22,000 आशा वर्कर्स को इंसेंटिव-बेस्ड पेमेंट के अलावा 2,500 रुपये का फिक्स्ड मंथली अलाउंस, 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस और पेड मैटरनिटी लीव दी गई। चन्नी सरकार ने करीब 42,500 मिड-डे मील वर्कर्स का मानदेय 2,200 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया, साथ ही दूसरे इंसेंटिव भी दिए।

2022 में AAP ने बनाई थी सरकार

हालांकि, 2022 के चुनावों में AAP ने राज्य की 117 सीटों में से 92 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की, जबकि कांग्रेस को 18 सीटें मिलीं। महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रैवल स्कीम जारी रखने के अलावा AAP सरकार ने कांग्रेस सरकार की आशीर्वाद स्कीम को भी जारी रखा, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, SC और पिछड़े वर्ग की योग्य महिलाओं को शादी के लिए एक बार में 51,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।

अकाली दल ने क्या किया था?

शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने भी BJP के साथ अपनी गठबंधन सरकारों के तहत महिला वोटर्स के बीच अपना सपोर्ट बेस मजबूत करने की कोशिश की। 1997 में उस समय की प्रकाश सिंह बादल की सरकार ने गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए 5,100 रुपये की एक बार की मदद के तौर पर शगुन स्कीम शुरू की थी, जिसे बाद में बढ़ाया गया।

अपने 2022 के चुनाव कैंपेन में SAD ने महिलाओं के लिए कई सौगातें देने का वादा किया, जिसमें सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% रिज़र्वेशन और विधवा और बुढ़ापा पेंशन को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 3,100 रुपये करना शामिल है। हाल ही में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सत्ता में आने पर शगुन स्कीम के तहत शादी की मदद को बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का वादा किया है। इस तरह 2027 के चुनावों से पहले, सभी दल फिर से महिला वोटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो साफ तौर पर राज्य में एक अहम वोटर बनकर उभरी हैं।

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