पंजाब विधानसभा चुनाव होने में अब से करीब चार महीने का वक्त बचा है। लेकिन उससे पहले राजनीति तेज हो गई। पंजाब की भगवंत मान सरकार को लेकर भाजपा और कांग्रेस कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है ड्रग्स।

पंजाब में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर भाजपा के टॉप लीडर अमित शाह ने भी बड़ा ऐलान किया है। शाह ने कहा कि वह पंजाब में 2029 तक ड्रग्स को खत्म करके रहेंगे और अब पंजाब की आम आदमी पार्टी का राज्य की सत्ता से जाने का वक्त आ गया है।

अमित शाह के इसी बयान को लेकर शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “अमित शाह के कहने से नहीं होता है, लोगों के कहने से होता है।”

देश में नशे का सबसे बड़ा सप्लायर गुजरात- भगवंत मान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पंजाब में नशे का मुद्दा उठाए जाने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सबसे बड़े ड्रग कार्टेल उनके कार्यकाल के दौरान बने थे। 2007 से 2017 के बीच, जब अकाली दल-भाजपा की सरकार सत्ता में थी, तब प्रमुख नशा तस्करों ने कई बड़े मंत्रियों के नाम लिए थे। ये वही लोग हैं, जिनके साथ अब कथित तौर पर वे सौदेबाजी कर रहे हैं।

भगवंत मान ने कहा कि गुजरात से नशे की खेपें आ रही हैं। खुद अधिकारियों ने 20,000 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ जब्त किए जाने की बात स्वीकार की है। ड्रोन भले ही पाकिस्तान से सीमा पार करके आ सकते हैं, लेकिन बंदरगाहों का क्या? वहां से नशे की खेपें कैसे पहुंच रही हैं?

उन्होंने कहा कि बंदरगाहों पर सीमा शुल्क की उचित प्रक्रियाएं और सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम होते हैं। अगर इन बंदरगाहों पर 3,000 किलोग्राम की खेपें पहुंच रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे देश के लिहाज से गुजरात नशे की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा केंद्र बन गया है।

गुरुवार को अमित शाह ने क्या कहा था?

गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री कहा था कि इस बार पंजाब में NDA गठबंधन की सरकार बनने वाली है। दिल्ली में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लॉन्च पर बोलते हुए शाह ने कहा, “पंजाब में इस बार NDA की सरकार बनने जा रही है।”

पंजाब की आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि पंजाब के अंदर AAP सरकार के नेतृत्व में जिस तरह से नशे का व्यापार फला-फूला है। उसको लेकर पंजाब की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार वहां NDA की सरकार बनने वाली है।

इस दौरान अमित शाह ने केजरीवाल पर भी हमला बोला था। शाह ने कहा कि केजरीवाल जी आप मेरी बात कान खोलकर सुन लो, बहाने की राजनीति लंबा नहीं चलती। परिणाम लाने पड़ते हैं। शाह ने कहा कि दिल्ली से हार गए, पंजाब में डेरा जमाकर वहां के मुख्यमंत्री को काम भी नहीं करने देते हो और वहां का काम बिगाड़ रहे हो।

शाह ने कहा कि आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सूपड़ा वहां से साफ होने वाला है और हम 2029 तक पंजाब से नशे के व्यापार को समाप्त कर देंगे।

‘इतना दुख कभी नहीं हुआ…’, अमित शाह बोले- भगवंत मान सरकार पंजाब में नशे की समस्या को रोकने में फेल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को पंजाब में नशे की समस्या से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों से मिले। शाह ने कहा कि परिजनों से मिलते समय उन्हें जितना गहरा दुख महसूस हुआ, उतना जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। पढ़ें पूरी खबर।



