प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (23 मार्च 2026) को शहीद दिवस के मौके पर देश के वीर-सपूतों को याद किया। शहीद दिवस के अवसर पर पीएम ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अतुलनीय बलिदान और योगदान को याद किया।
X (Twitter) पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, ”आज हम भारत माता के वीर सपूतों- भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। राष्ट्र के लिए उनका बलिदान हमारी सभी की यादों में हमेशा अंकित रहेगा।”
कम उम्र में उनके साहस को हाइलाइट करते हुए उन्होंने कहा, ”कम उम्र में ही उन्होंने असाधारण साहस और भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनके निडर संघर्ष पर जोर देते हुए कहा, ”औपनिवेशिक शासन की ताकत से बिना डरे, उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ बलिदान का मार्ग चुना और अपने जीवन से ऊपर राष्ट्र को रखा।”उन्होंने आगे कहा कि उनके आदर्श आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। न्याय, देशभक्ति और निडर प्रतिरोध के उनके आदर्श आज भी अनगिनत भारतीयों के भीतर जोश भरते हैं।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में कम उम्र में फांसी दी थी।
भारत की आज़ादी के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस (Martyr’s Day) के रूप में याद किया जाता है। यह दिन लाहौर षड्यंत्र केस और 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के बदले में उनकी भूमिका को भी दिखाता है।
शहीद दिवस पर भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को शहीद दिवस के अवसर पर पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी (आरसीएस) कार्यालय में भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा एक ऐतिहासिक अदालत कक्ष का उद्घाटन किया जिसकी मरम्मत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्थल ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि यहीं भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के खिलाफ विधानसभा में बम फेंकने के मामले में मुकदमा चलाया गया था और परिसर अब भी कमोबेश वैसा ही है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को इस स्थान को देखने आना चाहिए ताकि वे स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को समझ सकें और उनके बलिदान को याद रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग शहीदों के नाम पर राजनीति करते हैं लेकिन अपने जीवन में उनके आदर्शों का पालन नहीं करते और उनके बलिदानों को याद नहीं रखते। गुप्ता ने कहा कि राष्ट्र हमेशा उनकी शहादत को याद रखेगा। मुख्मयंत्री ने कहा कि वह उन्हें सम्मानपूर्वक नमन करती हैं।