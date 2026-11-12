बेंगलुरु से मडगांव को जोड़ने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर 2026, शुक्रवार को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी बेंगलुरु से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और उसके बाद इस ट्रेन की सर्विस 15 नवंबर 2026 यानी कि रविवार से आम जनता के लिए शुरू हो जाएगी जिसकी बुकिंग ऑनलाइन शुरू हो चुकी है।

इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन को साउथ वेस्टर्न रेलवे (SWR) जोर ऑपरेट और मेंटेन करेगा। यह ट्रेन नंबर 26655 और 26656 के तौर पर चलेगी। ट्रेन नंबर 26655 यशवंतपुर से मडगांव के लिए बुधवार को छोड़कर हफ्ते में छह दिन चलेगी। जबकि ट्रेन नंबर 26656 मडगांव से यशवंतपुर के लिए गुरुवार को छोड़कर हफ्ते में छह दिन चलेगी।

टिकट की बुकिंग हो चुकी है शुरू

मंगलुरु जंक्शन से होकर जाने वाली बेंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस जनता के लिए 15 नवंबर से शुरू होगी, जिसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की बुकिंग शुरू हो गई है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए यात्री IRCTC वेबसाइट या रेल कनेक्ट और रेलवन ऐप के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन बुकिंग के लिए यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटर पर जाना होगा।

कितना है इस ट्रेन का किराया?

बेंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस में 16 कोच होंगे, जिसमें दो अकोमोडेशन क्लास के होंगे। इसके अलावा AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव AC कोच होगा। बेंगलुरु के यशवंतपुर से लेकर मडगांव तक का किराया AC चेयर कार में 2200 रुपये होगा जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 3,865 होगा।

मंडगांव तक कुल 12 स्टेशन होंगे

यशवंतपुर जंक्शन से लेकर मडगांव के बीच यात्रा के दौरान यह ट्रेन कुल 12 स्टेशनों पर रूकेगी। यह स्टेशन हैं- श्रवणबेलगोला, हासन, सकलेशपुर, सुब्रह्मण्यम, रोड, कबकपुत्तूर, मैंगलोर जंक्शन, उडुपी, कुंडापुरा, बिंदूर, मुर्देश्वर और कारवार।

यहां देखें स्टेशन वाइज किराया

स्टेशन एसी चेयर कार (₹) एग्जीक्यूटिव एसी (₹) यशवंतपुर जंक्शन (शुरुआत) — — श्रवणबेलगोला 615 1,115 हासन 685 1,255 सकलेशपुर 765 1,410 सुब्रह्मण्य रोड 1,170 2,020 काबकापुत्तूर 1,235 2,140 मंगलौर जंक्शन (हब) 1,315 2,305 उडुपी 1,510 2,660 कुंडापुरा 1,590 2,850 बिंदूर 1,665 2,995 मुर्देश्वर 1,720 3,100 करवार 2,120 3,720

ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें?

IRCTC वेबसाइट से ई-टिकट बुक करने के लिए यूजर्स को सबसे पहले पोर्टल पर एक अकाउंट बनाना होगा।

अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।

अपना गंतव्य स्थान चुनें और यात्रा की तिथि भी डालें।

ट्रेन लिस्ट खोजने के लिए, “Search” ऑप्शन पर क्लिक करें।

अगला पेज चुने गए रूट के लिए उपलब्ध ट्रेनों की लिस्ट दिखाता है।

ट्रेन लिस्ट से ‘वंदे भारत’ ट्रेन चुनें, और चुनी हुई ट्रेन में उपलब्ध क्लास के टाइप पर क्लिक करें।

चुनी हुई ट्रेन में ई-टिकट बुक करने के लिए, “Book Now” बटन पर क्लिक करें।

पैसेंजर रिज़र्वेशन पेज दिखेगा; चेक करें कि पेज पर दिखाई गई ट्रेन का नाम, स्टेशन का नाम, क्लास और यात्रा की तारीख वही है जो आप चाहते हैं।

हर पैसेंजर का नाम, उम्र, जेंडर, बर्थ प्रेफरेंस वगैरह डिटेल्स डालें।

सही जानकारी देने के बाद, “Continue” बटन पर क्लिक करें। ट्रेन, क्लास, कोटा वगैरह से जुड़ी कोई भी जानकारी बदलने के लिए।

टिकट की जानकारी, कुल किराया (GST और सुविधा शुल्क सहित) और उस खास समय पर बर्थ की उपलब्धता स्क्रीन पर दिखाई देती है।

सभी डिटेल्स चेक करने के बाद, पेमेंट प्रोसेस के लिए Continue बटन पर क्लिक करें।

दिखाए गए पेमेंट गेटवे मेनू से मनचाहा पेमेंट ऑप्शन चुनें।

सक्सेसफुल पेमेंट और रहने की जगह की बुकिंग के बाद टिकट कन्फर्मेशन पेज दिखेगा।

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भारतीय रेलवे ने पहली अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0 ट्रेन शुरू कर दी है। यह ट्रेन नई दिल्ली से पटना के बीच चलेगी। छठ पूजा के मौके पर यह ट्रेन 11 नवंबर की आधी रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (NDLS) से पटना (PNBE) के लिए रवाना हुई। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में तैयार की गई इस नई ट्रेन में AC और नॉन-AC दोनों तरह के कोच लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सफर करने का विकल्प मिल सके। यहां पढ़ें पूरी खबर…