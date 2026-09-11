बेंगलुरु में एक पत्रकार ने आरोप लगाया है कि कुछ रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद उसे लगातार धमकी भरे कॉल और मैसेज आने लगे। पत्रकार का दावा है कि फोन करने वाले ने न सिर्फ उसके साथ गाली-गलौज की, बल्कि रिपोर्ट हटाने के लिए दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी भी दी।

मामला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे और उनके परिवार से जुड़े एक ट्रस्ट को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट से जुड़ा है। शिकायत मिलने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

8 और 9 सितंबर को प्रकाशित हुई थीं रिपोर्ट

50 वर्षीय पत्रकार महांतेश भद्रावती कन्नड़ इन्वेस्टिगेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म द फाइल के एडिटर हैं। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट से संबंधित रिपोर्ट 8 और 9 सितंबर को प्रकाशित की गई थीं। इन रिपोर्टों में कर्नाटक हाई कोर्ट की ट्रस्ट से संबंधित टिप्पणियों का जिक्र किया गया था।

पत्रकार के मुताबिक, रिपोर्ट प्लेटफॉर्म के फेसबुक पेज पर आने के बाद उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल और व्हाट्सऐप मैसेज मिलने लगे। कॉल करने वाले ने रिपोर्ट के बारे में सवाल किए और उनके साथ गाली-गलौज की।

रिपोर्ट हटाने के लिए दी धमकी

भद्रावती ने आरोप लगाया कि कॉल करने वाले ने उन्हें रिपोर्ट हटाने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके अलावा, उसी व्यक्ति ने उनके फेसबुक पोस्ट पर भी कथित तौर पर आपत्तिजनक और गाली-गलौज वाले कमेंट किए।

पत्रकार ने अपनी शिकायत में कॉल करने वाले की पहचान 21 वर्षीय दिलीप कुमार मालगी के रूप में बताई है। हालांकि, पुलिस अभी इस पहचान की पुष्टि करने में जुटी है।

पुलिस कर रही नंबर और पहचान की जांच

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अभी यह साफ नहीं है कि शिकायत में जिस व्यक्ति का नाम दिया गया है, उसी ने पत्रकार को धमकी दी थी या किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड का इस्तेमाल किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मोबाइल नंबर के मालिकाना हक और वास्तव में धमकी भरे मैसेज भेजने वाले व्यक्ति की पहचान की जांच की जा रही है।

BNS की इन धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 और धारा 351(3) के तहत एफआईआर दर्ज की है। धारा 352 जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है, जबकि धारा 351(3) आपराधिक धमकी से जुड़ी है। फिलहाल पुलिस मोबाइल नंबर, कॉल और मैसेज से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। आरोपी की वास्तविक पहचान सामने आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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