Karnataka News: कर्नाटक के रहने वाले भारतीय मूल के 37 वर्षीय एक टेक प्रोफेशनल की शनिवार को टोरंटो के एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग में दिनदहाड़े अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान चंदन कुमार राजा नंदकुमार के रूप में हुई है, जो ग्रेटर टोरंटो एरिया के ब्रैम्पटन के निवासी थे। चंदन मूल रूप से बेंगलुरु ग्रामीण जिले के नेलमंगला के पास थ्यामागोंडलू गांव के रहने वाले थे।

बेंगलुरु से लगभग 47 किमी दूर थ्यामागोंडलू में चंदन के माता-पिता अपने इकलौते बेटे को खोने के गम से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पिता नंदकुमार ने बताया, “हमने पिछले शुक्रवार को ही उससे बात की थी। उसने कहा था कि वह छुट्टी लेकर इस गर्मी में घर आएगा। हम उसकी शादी की योजना बना रहे थे। हम पूरी तरह टूट चुके हैं।”

पुलिस को टारगेट किलिंग का संदेह

इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। टोरंटो पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है और इसे एक लक्षित हमला माना जा रहा है। कुछ रिश्तेदारों को संदेह है कि टोरंटो में कन्नड़ संघ बनाने के चंदन के प्रयासों की इस हत्या में कोई भूमिका हो सकती है, हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी मकसद का संकेत नहीं दिया है।

बेंगलुरु के सप्तगिरी कॉलेज से कंप्यूटर साइंस स्नातक, चंदन करीब छह साल पहले कनाडा चले गए थे और एलएंडटी (L&T) की सहायक कंपनी LTI Mindtree में काम कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने बेंगलुरु में कॉग्निजेंट (Cognizant) के साथ काम किया था। इस हत्या ने कनाडा में भारतीय प्रवासियों को झकझोर कर रख दिया है।

क्या है पूरा मामला?

मृतक परिजनों ने बताया कि चंदन बार-बार भारत लौटने की योजना टाल रहे थे। रोते हुए उनके पिता ने विलाप करते हुए कहा कि अगर उसने हमारी बात मान ली होती और वापस आ गया होता, तो आज वह हमारे साथ होता। घटना स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 3:30 बजे रेक्सडेल बुलेवार्ड के पास वुडबाइन शॉपिंग सेंटर के प्रवेश द्वार के पास हुई। चंदन अपनी एसयूवी (SUV) के अंदर बैठे थे, तभी हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं।

टोरंटो पुलिस सर्विस (TPS) की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पुलिस को मौके पर चंदन कई गोलियों के घाव के साथ मिले। अस्पताल ले जाने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। घटनास्थल के दृश्यों में चंदन की सफेद कार गोलियों से छलनी दिखाई दी।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और पार्थिव शरीर की वापसी

टोरंटो के पुलिस इंस्पेक्टर एरोल वॉटसन ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर हुई इस फायरिंग ने सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हम इस घटना से विचलित हैं। हमने एक कन्नड़ व्यक्ति को खो दिया है। हमारे पुलिस विभाग ने विदेश मंत्रालय (MEA) से शव को वापस लाने में मदद मांगी है।

चिक्काबल्लापुर के सांसद डॉ. के. सुधाकर ने भी कहा कि वह चंदन के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। दोस्तों ने बताया कि चंदन टोरंटो के कन्नड़ सांस्कृतिक हलकों में काफी सक्रिय थे और कन्नड़ फिल्मों व संगीत को बढ़ावा देते थे।