Rahul Arunoday Banerjee Death: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, क्योंकि मशहूर अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का आकस्मिक निधन हो गया। राहुल के साथ यह हादसे शूटिंग के दौरान हुआ और डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक, राहुल अरुणोदय के साथ यह हादसा बंगाल के ही दीघा में एक शूटिंग के दौरान हुआ है। इस खबर ने न केवल उनके परिवार और करीबियों को झकझोर कर रख दिया है। उनके निधन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी शोक जताया है।

বিশিষ্ট, তরুণ ও জনপ্রিয় অভিনেতা, রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জি হঠাৎ আর আমাদের মধ্যে নেই, এই খবর পেয়ে আমি হতচকিত, মর্মাহত ও শোকাহত।



কী করে যে কী হয়ে গেল, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। সে আমার খুব পছন্দের অভিনেতা ও মানুষ ছিল।

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তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার, পরিজন ও অগণিত অনুরাগীদের… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 29, 2026

सीएम ममता बनर्जी ने जताया शोक

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल अरुणोदय बनर्जी के निधन पर शोक जताते हुए कहा, “मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हो गया? वह मेरे पसंदीदा एक्टर्स में से एक थे और एक बेहतरीन इंसान थे।” ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, प्रतिभाशाली, युवा और लोकप्रिय अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी अचानक हमारे बीच से चले गए हैं। इस खबर ने मुझे स्तब्ध, दुखी और स्तब्ध कर दिया है। मैं उनके शोक संतप्त परिवार, प्रियजनों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। राहुल का अचानक निधन बंगाली अभिनय जगत, टॉलीवुड और टेलीवुड के लिए एक अपूरणीय क्षति है।”

किस सीरियल की शूटिंग कर रहे थे राहुल?

रिपोर्ट्स के अनुसार, राहुल अरुणोदय बनर्जी इन दिनों स्टार जलसा के पॉपुलर सीरियल ‘भोले बाबा पार करेगा’ में लीड रोल निभा रहे थे। इसी सिलसिले में पूरी शूटिंग यूनिट दीघा के पास तलसारी में हो रही थी। सीरियल की शूटिंग खत्म होने के बाद राहुल सीरियल की लीड एक्ट्रेस के साथ समुद्र के किनारे टहलने और पानी का आनंद लेने चले गए।

मुश्किल से पानी से निकाला गया बाहर

इसी दौरान वह लहरों की चपेट में आ गए और गहरे पानी में डूबने लगे। वहां मौजूद टेक्नीशियनों ने जब उन्हें डूबते देखा, तो वे तुरंत बचाने के लिए दौड़े और उन्हें किसी तरह बाहर निकाला। फेडरेशन की ओर से दिगंत बागची ने इस हादसे को लेकर बयान जारी किया और बताया कि जब राहुल को पानी से निकाला गया तो उनकी सांसे चल रही थीं।

पुलिस ने की मौत की पुष्टि

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल बनर्जी को तुरंत पास के दीघा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि, अभी यह पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि मौत की असली वजह पानी में डूबना ही था या उन्हें कोई अचानक दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ा था। ईस्ट मिदनापुर जिला पुलिस ने भी एक्टर के निधन की है।