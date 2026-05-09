पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों ने बीजेपी को जमकर वोट किया। बीजेपी को उसकी 207 सीटों में से एक चौथाई से ज़्यादा सीटों पर जीत दिलाई। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को राज्य के चुनावी नतीजों का विश्लेषण जारी किया। इससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 64 सीटों पर महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा थी। वहीं बीजेपी ने इनमें से ज़्यादातर सीटों पर जीत हासिल की।

64 सीटों पर पुरुष के मुकाबले महिलाओं ने की अधिक वोटिंग

दोनों चरणों में 64 विधानसभा सीटों पर पुरुष वोटरों के मुकाबले ज़्यादा महिलाओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इनमें से, BJP 57 सीटों पर जीती जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सिर्फ़ सात सीटें जीत पाई। इन सीटों में से बीजेपी 2021 में सिर्फ 19 पर जीत हासिल कर पाई थी। हालांकि इस बार भी बीजेपी ने उन सीटों पर जीत हासिल की।

TMC ने 2021 में जीतीं थी अधिक सीटें

इस बार बीजेपी की जीती हुई 57 सीटों में से TMC ने 2021 के विधानसभा चुनाव में 39 सीटें जीती थीं। इन 57 सीटों में से 29 पर 23 अप्रैल को पहले फेज़ में और 28 पर 29 अप्रैल को दूसरे फेज़ में वोटिंग हुई थी। जिन सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, उनमें 15 रिज़र्व सीटें शामिल हैं। ऐसी सिर्फ़ दो रिज़र्व सीटें हैं जो TMC के खाते में गईं।

विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में SIR एक्सरसाइज़ के बाद रिवाइज़्ड इलेक्टोरल रोल में राज्य के 6.44 करोड़ वोटर्स में से 3.16 करोड़ महिलाएं हैं। वोटिंग की बात करें तो चुनाव के दौरान डाले गए 6.38 करोड़ वोटों में से 3.11 करोड़ या 48.79% वोट महिलाओं ने डाले। वहीं पुरुष वोटर्स 50.35% (3.21 करोड़) थे। 2021 में महिला-पुरुष वोटर रेश्यो 3.74 करोड़ के मुकाबले 3.59 करोड़ था।

कंडी में महिलाओं और पुरुष वोटरों के बीच सबसे ज़्यादा (14,518) वोटों का अंतर रहा। यहां 1,06,228 महिलाओं और 91,710 पुरुषों ने वोट डाला। वहीं माल सीट पर सबसे कम 35 वोटों का अंतर रहा। यहां 1,11,816 महिलाओं और 1,11,781 पुरुषों ने वोट डाला।

2021 में कुल वोट शेयर के 48.59% के साथ टीएमसी ने 294 विधानसभा सीटों में से 217 सीटें जीती थीं, जबकि BJP ने 38.1% वोट शेयर के साथ 77 सीटें हासिल की थीं। इस बार बीजेपी के 45.84% वोट शेयर के कारण उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 207 हो गई, जबकि टीएमसी ने 41.14% वोट शेयर के साथ 80 सीटें जीतीं।

जानें कैसा रहा बीजेपी-टीएमसी का प्रदर्शन

विधानसभा सीट का नाम 2021 में कौन जीता 2026 में कौन जीता कालचीनी (ST) BJP BJP मदारीहाट (ST) BJP BJP माल (ST) TMC BJP NAGRAKATA (ST) BJP BJP दार्जीलिंग BJP BJP कुर्सेओंग BJP BJP मातिगारा नक्सलबारी (SC) BJP BJP रायगंज BJP BJP बालुरघाट BJP BJP मलदहा (SC) BJP BJP इंग्लिश बाजार BJP BJP समसेरगंज TMC TMC नबाग्राम (SC) TMC BJP खारग्राम (SC) TMC BJP बर्दमान (SC) TMC BJP कांडी TMC BJP भरतपुर TMC TMC बहरामपुर BJP BJP कृष्णानगर उत्तर BJP BJP रानाघाट दक्षिण (SC) BJP BJP बगदा (SC) BJP BJP नाओपारा TMC BJP दम दम उत्तर TMC BJP पानिहाटी TMC BJP कमारहती TMC TMC बारानगर TMC BJP दम दम TMC BJP बिधाननगर TMC BJP राजरहाट गोपालपुर TMC BJP बारासात TMC BJP बरुइपुर पश्चिम TMC TMC सोनापुर दक्षिण TMC BJP क़स्बा TMC TMC जादवपुर TMC BJP सोनारपुर TMC BJP टालीगंज TMC BJP बेहाला पूरब TMC BJP बेहाला पश्चिम TMC BJP रासबिहारी TMC BJP शिबपुर TMC BJP उत्तरपारा TMC BJP चाम्पदानी TMC BJP सिंगूर TMC BJP चंदननगर TMC BJP चुनचुरा TMC BJP पंदुआ TMC BJP सप्तग्राम TMC BJP हरिपाल TMC BJP धनेखाली (SC) TMC TMC तारकेश्वर TMC BJP खानाकुल BJP BJP रामनगर TMC BJP झारग्राम TMC BJP खरगपुर सदर BJP BJP डेबरा TMC BJP दासपुर TMC BJP घाटल (SC) BJP BJP मेदिनीपुर TMC BJP बिनपुर (ST) TMC BJP बंकुरा BJP BJP बर्दमान दक्षिण TMC BJP बर्दमान उत्तर (SC) TMC TMC मयूरेश्वर TMC BJP रामपुरहाट TMC BJP

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