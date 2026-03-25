पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल मतदाताओं को सांप्रदायिक आधार पर बांटते हुए दिख रहे हैं। हालांकि नेताओं की शब्दावली 2021 के विधानसभा चुनाव की तरह नहीं है। इस बार कुछ बदली हुई है। 2021 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर खूब बयानबाजी की थी, जिसके बाद चुनाव सांप्रदायिक आधार पर बंटा था। लेकिन अब उस तरह की बयानबाजी तो नहीं हो रही है, लेकिन राजनीतिक दल मतदाता सूचियां के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के इर्द-गिर्द ही बयानबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही घुसपैठ और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण जैसे पुराने मुद्दे भी चर्चा में बने हुए हैं।

बंगाल में 27 फीसदी मुस्लिम

2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की आबादी 27% से अधिक है। बंगाल के वे जिले जहां मुस्लिम अधिक रहते हैं, वो इस बार फिर से नतीजों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। 2021 के चुनावों को शायद दशकों में बंगाल का सबसे अधिक सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकृत चुनाव माना जा सकता है। आंकड़े यह संकेत देते हैं कि इस तरह के ध्रुवीकरण ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पक्ष में निर्णायक रूप से काम किया था।

मुस्लिम इलाकों में टीएमसी ने बनाई थी बढ़त

बंगाल के 9 जिलों में मुसलमानों की आबादी 25% से अधिक है। ये जिले मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना, नदिया, हावड़ा, उत्तर 24 परगना और कूचबिहार हैं। यहां टीएमसी ने 150 में से 127 सीटें जीतीं, जो लगभग 80% का स्ट्राइक रेट था। BJP को 30 सीटें मिलीं, जिनमें से आधी सीटें केवल दो जिलों (कूचबिहार और नदिया) से आई थीं।

वहीं इसके अलावा बाकी 14 जिलों में, जहां मुसलमानों की आबादी 25% से कम है, वहां टीएमसी के स्ट्राइक रेट में गिरावट आई। हालांकि इसके बावजूद उसने बीजेपी पर अपनी बढ़त बनाए रखी। पार्टी ने 134 में से 86 सीटें यानी 64% सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी को 47 सीटें मिलीं। इन जिलों में बर्दवान, पश्चिम बर्दवान, कोलकाता, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर शामिल हैं।

टीएमसी की क्या रणनीति थी?

टीएमसी ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण, बंगाली क्षेत्रीयता और उम्मीदवारों के रणनीतिक चयन को मिलाकर एक शानदार जीत दर्ज की थी। 2021 के चुनावों में 48% वोट शेयर के साथ टीएमसी ने 294 में से 213 सीटें जीतीं थीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं पर केंद्रित अपनी राजनीतिक छवि को बनाए रखा। उन्होंने ‘कन्याश्री’ और ‘रूपश्री’ जैसी योजनाओं को प्रमुखता दी और साथ ही चुनाव में महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक संख्या में उम्मीदवार बनाया। इन कदमों से उन्हें अलग-अलग समुदायों की महिला मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में मदद मिली।

2016 और 2021 के चुनावों की तुलना करने पर पता चलता है कि टीएमसी ने मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या 54 से घटाकर लगभग 45 कर दी। यह बदलाव विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों में किया गया, जहां 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने मज़बूत प्रदर्शन किया था। इससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी ने बीजेपी के “अल्पसंख्यक तुष्टीकरण” के आरोप का तोड़ निकालने की कोशिश की। हालांकि टीएमसी को इस बात का भी भरोसा था कि उम्मीदवार का धर्म चाहे जो भी हो, मुस्लिम मतदाता उसका ही समर्थन करेंगे।

लेफ्ट और कांग्रेस के खत्म होने से टीएमसी को मिली मदद

टीएमसी को लेफ्ट और कांग्रेस के पूरी तरह से खत्म हो जाने से और भी मदद मिली। इन दोनों में से किसी को भी एक भी सीट नहीं मिली, जिससे अल्पसंख्यक वोट लगभग पूरी तरह से टीएमसी के पक्ष में एकजुट हो गए। इसकी पकड़ का पता सीटों के जीत-हार के अंतर वाले आंकड़ों से भी चलता है। पूरे राज्य में सिर्फ़ 12 सीटें ऐसी थीं जिनका फ़ैसला 2,000 से कम वोटों के अंतर से हुआ और इनमें से 9 सीटें बीजेपी ने जीतीं।

इस माहौल को देखते हुए बीजेपी 2026 के चुनावों से पहले अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करती दिख रही है। उसकी बयानबाज़ी की रणनीति से लगता है कि वह अपने मूल ध्रुवीकरण वाले मुद्दे को कमज़ोर किए बिना, एक नपी-तुली और संयमित राह अपना रही है। यह 2021 के चुनावों के मुकाबले काफ़ी अलग है। 2021 में बीजेपी ने बहुत ज़्यादा खुलकर और ज़ोर-शोर से सांप्रदायिक बयानबाजी की थी।

अमित शाह ने की थी तीखी बयानबाजी

2021 के विधानसभा चुनावों से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता को धार्मिक पहचान और प्रवासन से सीधे तौर पर जोड़ दिया था। अपने चुनाव प्रचार में उन्होंने बार-बार ‘क्रोनोलॉजी समझिए’ वाले जुमले के जरिए CAA-NRC का ज़िक्र किया था। इसके जरिए उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया बताई थी जिसमें गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, जबकि ‘घुसपैठियों’ की पहचान करके उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्होंने बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को ‘दीमक’ भी कहा था। उस समय बीजेपी की तीखी और सीधी सांप्रदायिक बयानबाज़ी की पहचान यही टिप्पणी बन गई थी। जमीनी स्तर पर इस बात को सुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं ने और भी मजबूती दी, जिनकी बयानबाज़ी में अक्सर हिंदू-मुस्लिम के बीच का साफ-साफ फर्क़ दिखाया जाता था।

बीजेपी ने बदली रणनीति

लेकिन इस बार अमित शाह की भाषा में बदलाव आया है। अब वे उन्हीं मुद्दों को नीतिगत नजरिए से उठा रहे हैं। अमित शाह यह ऐलान कर रहे हैं कि बंगाल में ‘तुष्टीकरण की राजनीति’ के दिन अब लद गए हैं और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार की इस बात के लिए आलोचना कर रहे हैं कि वह सीमा पर बाड़ लगाने के काम में सहयोग नहीं कर रही है। अब उनकी बयानबाज़ी में पहले जैसी भड़काऊ तेज़ी नहीं है, लेकिन उसके पीछे के मूल मुद्दे अभी भी वही हैं।

राज्य के एक BJP नेता ने कहा, “पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ‘तुष्टीकरण की राजनीति’ और घुसपैठ आज भी मुख्य मुद्दे बने हुए हैं। हम जमीनी स्तर पर इन मुद्दों की गूंज साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं। हमें यह भी पता है कि इन्हीं मुद्दों की वजह से टीएमसी का पतन होगा। पिछले चुनावों में खुलकर किए गए ध्रुवीकरण से हमें फ़ायदा भी हुआ था, लेकिन कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा था। हम चाहते हैं कि इस बार के चुनाव टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति और उसके कुशासन, दोनों ही मुद्दों पर लड़े जाएं।”