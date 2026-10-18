West Bengal News: पश्चिम बंगाल में राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मतदाता सूची के विशेष और गहन संशोधन (एसआईआर) की मांग फिर से उठाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली एसआईआर प्रक्रिया के दौरान राज्य में हिंसा और दस्तावेज जलाने जैसी घटनाएं हुईं।

शनिवार को सामिक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि तत्कालीन तृणमूल सरकार ने पिछली एसआईआर प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने दी थी। उन्होंने दावा किया कि उस समय महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर जला दिए गए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए और कुछ कार्यालयों में आग भी लगा दी गई। राज्य बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि ब्लॉक विकास अधिकारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और बीजेपी बूथ स्तरीय एजेंटों पर भी हमले किए गए।

ज्ञानेश कुमार को पुरस्कृत किया जाना चाहिए- सामिक

सामिक ने कहा कि मतदान में धांधली के आरोप में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा चलाने के बजाय, उन्हें पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया संचालित करने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली एसआईआर प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी नहीं हुई थी। इसीलिए राज्य में नई एसआईआर प्रक्रिया आयोजित करने की जरूरत है।

सामिक ने सीजेपी आंदोलन के बारे में क्या कहा?

सामिक भट्टाचार्य ने मतदाता सूची में संशोधन को लेकर चल रहे सीजेपी के आंदोलन पर भी टिप्पणी की। उन्होंने स्वीकार किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही उन्होंने इस आंदोलन के पीछे की राजनीतिक ताकतों पर सवाल उठाए।

सामिक का दावा है कि आंदोलन से जुड़ी कुछ राजनीतिक ताकतें ऐसी हैं जिन्हें मतदाताओं ने नकार दिया है और जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि प्रशासन और न्यायपालिका को सीधे चुनौती देकर अराजकता फैलाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। उनके शब्दों में, ‘भीड़तंत्र कभी भी लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता।’

राज्य भाजपा अध्यक्ष ने कोलकाता में दुर्गा पूजा मंडप के पास सीपीएम के पुस्तक स्टॉल पर हुए हमले के बारे में भी बात की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का इस हमले से कोई लेना-देना नहीं है। सामिक ने कहा, “यह हमारा रास्ता नहीं है। इस बंगाल में बहुलवाद की परंपरा रही है।”

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पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की कवायद एक बार फिर तेज होती दिख रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में एक विधेयक पेश कर राज्य का नाम बदलकर ‘पश्चिम बंग’ करने जा रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…