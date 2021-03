बंगाल चुनाव से ऐन पहले ममता सरकार के लिए कोरोना के मोर्चे पर राहत की खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बंगाल में लगभग साल भर में कोरोना से 1 भी जान नहीं गई। ममता सरकार के लिए यह खबर एक प्लस प्वॉइंट भी है, क्योंकि सूबे में चुनाव प्रचार को लेकर जमकर मार-काट मची है। ममता कोरोना के मामले में सरकार की नीतियों को जमकर भुना भी सकती हैं।

इससे पहले ममता बनर्जी ने वैक्सिनेशन अभियान के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी थी। असेंबली चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल के लोगों को मुफ्त में कोविड-19 टीका लगवाने के लिए ममता ने बीते सप्ताह पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य को टीका उपलब्ध कराने में मदद का अनुरोध किया था। हालांकि, तब उनके पत्र की टाइमिंग को लेकर सियासी सवाल भी जमकर दागे गए थे।

No COVID-19 death in West Bengal for first time in nearly a year: Health Department

