West Bengal News: कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आगामी हफ्ते में आने वाली बकरीद से पहले बैल, बछड़े, गाय, बछड़े और भैंसों के वध पर प्रतिबंध लगाने वाली हालिया अधिसूचना में दखल देने से मना कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने कहा कि यह अधिसूचना हाई कोर्ट द्वारा पहले पारित आदेशों के अनुपालन में जारी की गई थी। बेंच ने कहा, “हमें 13.05.2026 की सार्वजनिक सूचना पर रोक लगाने या उसे रद्द करने का कोई आधार नहीं मिलता है। अतः, दिनांक 13.05.2026 की सूचना के संबंध में ये याचिकाएं खारिज की जाती हैं।”

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने अगले हफ्ते बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किए गए दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुनाया। सरकार ने 13 मई को जारी एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि बैल, बछड़े, गाय, बछड़े और भैंसों का वध उनकी अयोग्यता का प्रमाण पत्र जारी किए बिना नहीं किया जा सकता है।

इसमें कहा गया है कि जिन पशुओं को वध के लिए मंजूरी दी गई है, उनका वध सिर्फ सरकार द्वारा मंजूर किए गए बूचड़खानों में ही किया जा सकता है। साथ ही, अवैध रूप से पशुओं के वध को रोकने के लिए अधिकारियों को किसी भी जगह की जांच करने का अधिकार दिया गया है।

नोटिस में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि राज्य के लिए यह जांच करना वैध होगा कि अधिनियम और नियमों के तहत पशुओं के वध के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने की कोई उचित व्यवस्था मौजूद है या नहीं। कोर्ट ने कहा, “इसके अतिरिक्त, क्या राज्य में ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी मौजूद हैं और क्या पूरे राज्य में वध के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद है। अगर राज्य द्वारा कोई कमी पाई जाती है, तो हम आशा और विश्वास करते हैं कि इसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा।”

याचिका में क्या कहा गया था?

एक याचिका में तृणमूल कांग्रेस के विधायक अखरुज्जमान ने तर्क दिया था कि आगामी ईद के दिनों में पशु बलि का धार्मिक दायित्व कानूनी रूप से पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्य सरकार 13 मई को जारी नोटिस में पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 के तहत छूट देने में विफल रही है।

याचिका में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 12 राज्य सरकार को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और शर्तों के अधीन रहते हुए, धार्मिक उद्देश्यों के लिए किसी भी जानवर के वध को छूट देने का अधिकार देती है। अखरूज्जमान ने तर्क दिया कि भैंस, बैल या बछड़े जैसे बड़े जानवरों की कुर्बानी देना ही अधिकांश मुसलमानों के लिए दायित्व को पूरा करने का एकमात्र आर्थिक रूप से व्यावहारिक साधन है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि बकरीद से ठीक पहले की अवधि में बकरियों और भेड़ों की कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं, जिससे वे केवल धनी मुसलमानों के लिए ही एक विकल्प बन जाती हैं।

अभिषेक बनर्जी के ‘गॉडफादर’ वाले बयान पर कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 31 जुलाई तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…