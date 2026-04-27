Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे फेज की वोटिंग बुधवार को है। उससे पहले सोमवार को चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आक्रामक चुनावी रैली कीं और सत्तारूढ़ टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडे सड़क पर पंचर बनाएंगे।

दरअसल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के धानेखाली, राजारहाट गोपालपुर और दमदम विधानसभा में रैलियां कीं और कल्याणी विधानसभा में रोड शो किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बंगाल में ममता दीदी जय श्रीराम और हर-हर महादेव का नारा लगाने पर नाराज हो जाती हैं। उन्हें सत्ता हिलती हुई दिखती है।