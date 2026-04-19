तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक (खासकर मुस्लिम) वोट बैंक में 15 साल में पहली बार गिरावट नजर आ रही थी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों को अब ऐसा लग रहा है कि यह वोटबैंक नए सिरे से मजबूत हो रहा है। पुनरीक्षण में नाम हटने, भाजपा के यूसीसी के वादे और AIMIM-AJUP गठबंधन के कमजोर पड़ने से टीएमसी की मुसलिम मतदाताओं पर पकड़ एक बार फिर मजबूत होती दिख रही है।

110 मुस्लिम बहुल सीटों पर असर

मार्च तक इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF), AIMIM और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP ) जैसे छोटे मुसलिम संगठन जो ‘स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व’ बनाने की बात किया करते थे, वे वक्फ कानून, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण और मदरसा भर्ती को लेकर नाराजगी के सहारे राज्य की लगभग 110 मुस्लिम बहुल सीट पर तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक आधार में सेंध लगाने में सक्षम दिख रहे थे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों और मुस्लिम नेताओं का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 91 लाख से अधिक नाम हटाए जाने (जिनमें से लगभग एक तिहाई मुसलिम माने जाते हैं) के बाद AIMIM-AJUP गठबंधन के टूटने, कबीर पर कथित स्टिंग वीडियो के सामने आने और बीजेपी द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के वादे के बाद माहौल में नाटकीय रूप से बदलाव आया।

2026 का चुनाव 2021 की राह पर?

राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि इसका नतीजा यह है कि 2026 का चुनाव एक बार फिर 2021 के चुनाव जैसा दिखने लगा है, जिसमें अल्पसंख्यक मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग उत्साह के कारण नहीं बल्कि इस डर से तृणमूल कांग्रेस के पीछे एकजुट हो रहा है कि विभाजित वोट भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मैदुल इस्लाम ने कहा, “अल्पसंख्यक मतदाताओं में कुछ क्षेत्रों में बिखराव के संकेत दिख रहे थे। लेकिन पिछले तीन हफ्तों के घटनाक्रम ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। अब अल्पसंख्यक मतदाताओं में यह भावना बढ़ रही है कि वे तृणमूल से चाहे कितने भी असंतुष्ट क्यों न हों, वे अपने वोट को बंटने नहीं दे सकते, जिससे कि भाजपा को फायदा हो।”

SIR का कितना असर?

SIR के दौरान नाम हटाए जाने से मतदाताओं की संख्या में लगभग 12 फीसदी की कमी आई है, जो इसका सबसे बड़ा कारण है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इकठ्ठा किए गए आंकड़ों के अनुसार हटाए गए लोगों में से लगभग 34 फीसदी मुसलिम हैं। टीएमसी ने 2021 में उन 89 सीटों में से 87 सीटें जीती थीं जहां अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या 30 फीसदी से अधिक थी और उन 112 सीटों में से 106 सीटें जीती थीं जहां उनकी हिस्सेदारी लगभग 20 फीसदी या उससे अधिक थी।

अल्पसंख्यक बहुल उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में पुनरीक्षण ने न केवल चिंता पैदा की है, बल्कि समुदाय को एकजुट करने का भी काम किया है। मुर्शिदाबाद के एक स्कूल शिक्षक इरशाद मुल्ला ने कहा, “शुरू में कुछ लोग आईएसएफ, कांग्रेस या हुमायूं कबीर को वोट देने के बारे में सोच रहे थे। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि अल्पसंख्यक वोट को बांटने का यह सही समय नहीं है।”

भाजपा ने किया है UCC लागू करने का वादा

भाजपा के घोषणापत्र में सत्ता में आने के छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के वादे के बाद असुरक्षा की भावना और गहरी हो गई है। भाजपा का कहना है कि यूसीसी का अर्थ सभी नागरिकों के लिए समान कानून है, लेकिन अल्पसंख्यक संगठनों ने इसे मुस्लिम पर्सनल ला और पहचान में हस्तक्षेप का प्रयास बताया है। आल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन के महासचिव मोहम्मद कमरुज्जमान ने पहले तर्क दिया था कि छोटी मुस्लिम पार्टियां तृणमूल के समर्थन आधार को कमजोर कर सकती हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि राजनीतिक माहौल में अचानक बदलाव आया है। उन्होंने कहा, “SIR में नाम को काटे जाने, यूसीसी के वादे और हुमायूं कबीर विवाद के बाद कई अल्पसंख्यकों का मानना है कि चुनाव भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला बन गया है। जब लोगों को लगता है कि उनकी नागरिकता या मतदान का अधिकार खतरे में है, तो वे उस पार्टी के पीछे एकजुट हो जाते हैं जिसे वे अपना रक्षक मानते हैं और एक व्यवहार्य तीसरे मोर्चे के अभाव में तृणमूल कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा।”

कोलकाता की नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने कहा कि इस मुद्दे ने मुसलमानों में गहरी चिंता पैदा कर दी है। उन्होंने कहा, “जब वे यूसीसी और हटाए गए नामों की बात सुनते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि असली लड़ाई अपनी पहचान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की है। मुसलमान संभवत: तृणमूल कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि वे उन अन्य पार्टियों को वोट देकर अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहेंगे जो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ नहीं सकतीं।”

AIMIM-AJUP गठबंधन टूटने से टीएमसी को फायदा

AIMIM-AJUP गठबंधन के टूटने से मुसलिम राजनीतिक मंच के वैकल्पिक स्वरूप की संभावना कमजोर हो गई है। यह समझौता तब टूटा जब एक कथित वीडियो सामने आया जिसमें कबीर से मिलते-जुलते एक व्यक्ति को अल्पसंख्यक वोट को बांटने और तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने के कथित सौदे पर चर्चा करते सुना गया। हालांकि कबीर ने इस आरोप का खंडन किया और कहा कि वीडियो को AI मदद से बनाया गया है।

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