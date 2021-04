बंगाल चुनावः खेत के रास्ते भागीं टीएमसी उम्मीदवार, गांव वालों ने लाठी लेकर दौड़ाया

बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दिन टीएमसी उम्मीदवार को गांव वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा।आरमबाग सीट से टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल को गांव वालों ने लाठी लेकर गांव से भगा दिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुजाता मंडल खान खेतों में अपने समर्थकों के साथ भागती हुई नजर आ रही है और उनके पीछ दर्जनों लोग डंडे लेकर आ रहे हैं।

घटना के बाद सुजाता मंडल खान ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। सुजाता ने कहा है कि उनपर ईंटों से हमला किया गया है। टीएमसी उम्मीदवार ने कहा कि कुछ लोग मास्क लगाकर आए थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के एक दिन पहले भी भाजपा के गुंडों ने महिला मतदाताओं को धमकाया था। बताते चलें कि सुजाता मंडल बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी है। टीएमसी में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है।

#Watch| TMC candidate from Arambagh constituency Sujata Mondal allegedly attacked by BJP in Arandi 1 Gram Panchayat. Her PSO’s has suffered serious head injuries. pic.twitter.com/V6AVsILnsg

