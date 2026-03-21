बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दो सूची जारी कर दी है। बीजेपी के जिन नामों ने सबका ध्यान खींचा, उनमें से एक नाम है भारत सेवाश्रम संघ के संन्यासी स्वामी ज्योतिर्मयानंद का। उन्हें लोग प्यार से ‘उत्पल महाराज’ के नाम से जानते हैं। उत्पल महाराज को उत्तर दिनाजपुर ज़िले की कालियागंज सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। हालांकि शुक्रवार को जारी एक अंदरूनी चिट्ठी में संघ ने उन्हें राजनीति के जाल में फंसने के आरोप में संगठन से निकालने का ऐलान कर दिया।

17 मार्च को सौंपा था इस्तीफा- उत्पल महाराज

हालांकि उत्पल महाराज ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने संघ के अधिकारियों को चुनाव लड़ने के अपने फ़ैसले के बारे में पहले ही बता दिया था। लेकिन जब वे राज़ी नहीं हुए, तो उन्होंने 17 मार्च को (यानी उनकी उम्मीदवारी के ऐलान के ठीक एक दिन बाद) अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। उन्होंने बताया कि उनका इस्तीफ़ा मंज़ूर भी कर लिया गया था।

संघ के महासचिव स्वामी विश्वत्मानंद ने अपने नोट में लिखा, “आपको शायद पता ही होगा कि स्वामी ज्योतिर्मयानंद राजनीति के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने आश्रम छोड़ दिया है और अब वे एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं। जैसे ही हमें यह खबर मिली, संघ के अधिकारियों ने हेड ऑफ़िस में गवर्निंग बॉडी की एक आपात बैठक बुलाई और उन्हें संगठन से निकालने का फ़ैसला किया। भारत सेवाश्रम संघ पूरी तरह से एक गैर-राजनीतिक, समाज-सेवा और धार्मिक संगठन है। किसी भी हाल में संघ का कोई भी संन्यासी, ब्रह्मचारी या आश्रम में रहने वाला व्यक्ति किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी के असर या लालच में आ जाता है, तो उसका धार्मिक जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। यह उसे त्याग की महिमा से दूर कर देता है और उसे दुनियावी सुख-सुविधाओं के नशे में डुबो देता है। हमारा काम तो दुनिया की भलाई के लिए काम करना है, लेकिन अपनी अंतरात्मा और वैराग्य को छोड़कर वापस दुनियावी ऐशो-आराम की ज़िंदगी में लौटना किसी भी तरह से सही नहीं है।”

कौन हैं उत्पल महाराज?

उत्पल महाराज का जन्म दक्षिण दिनाजपुर ज़िले के बालुरघाट में हुआ था। उन्होंने बताया कि वे साल 2000 में इस संगठन से जुड़े थे। इसके चार साल बाद उन्होंने एक स्थानीय कॉलेज से इतिहास विषय में अपनी बैचलर डिग्री पूरी की। उत्पल महाराज ने कहा, “मैं बचपन से ही भिक्षुओं की जीवन-शैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। मैं आश्रम के ही एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। उसी दौरान मैंने एक संन्यासी बनने का फ़ैसला कर लिया था।”

हालांकि 1917 में स्थापित भारत सेवाश्रम संघ राजनीति से दूर रहता है और परोपकारी कामों और आपदा राहत में लगा रहता है। फिर भी यह पूरे देश में ‘हिंदू मिलन मंदिर’ का एक नेटवर्क चलाता है। उत्पल महाराज ने दावा किया कि इनका मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है। उन्होंने कहा, “हिंदुओं की सेवा करते हुए मुझे लगा कि राजनीति की वजह से यह समुदाय खतरे में है। एक खास समुदाय को खुश करने की नीति के कारण हिंदुओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आजकल हिंदुओं को रथ यात्राओं या यहां तक कि राम नवमी के मौके पर पूजा-पाठ करने के लिए भी पुलिस से खास इजाजत लेनी पड़ती है। हिंदुओं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें किसी आध्यात्मिक संगठन के जरिए हल नहीं किया जा सकता।”

‘अब मंदिरों में बैठकर पूजा-पाठ करने का समय खत्म हो चुका है’

तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता हुमायूं कबीर और टीएमसी के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम की टिप्पणियों का ज़िक्र करते हुए उत्पल महाराज ने कहा कि अब मंदिरों में बैठकर पूजा-पाठ करने का समय खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि भले ही संघ ने उन्हें बाहर निकाल दिया हो, लेकिन वह हमेशा उसे अपने दिल और दिमाग में बसाए रखेंगे और संगठन के संन्यासियों के साथ अपना संपर्क बनाए रखेंगे।

उत्पल महाराज ने कहा, “मैं कालियागंज में रहता हूं और इस इलाके की हर गली-कूचे से वाकिफ हूं। मैं यहां के लोगों को जानता हूं और यह भी जानता हूं कि वे क्या महसूस करते हैं। वे कह रहे हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं चुनाव में उम्मीदवार बनूंगा। एक संन्यासी होने के नाते, मेरा अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन मैं आगे भी एक संन्यासी की तरह ही अपना जीवन जीता रहूंगा।”

(यह भी पढ़ें- ईद पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना)

ईद की नमाज के बाद रेड रोड कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया का भी विरोध किया। पढ़ें पूरी खबर