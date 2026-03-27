पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े जिले उत्तर और दक्षिण 24 परगना में चुनावी सियासत जातीय और धार्मिक समीकरणों पर टिकी हुई है। मुस्लिम बहुल और बांग्लादेश के नजदीक होने के कारण दोनों जिले के सभी 64 विधानसभा में विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है।

पिछले चुनाव में जहां भाजपा ने उत्तर 24 परगना के 33 सीटों में से पांच सीटों पर खाता खोला था। वहीं तृणमूल कांग्रेस 28 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। जबकि वाम समर्थक गठबंधन को साल 2016 में मिली छह सीटें भी गंवानी पड़ीं। मुस्लिम बहुल दक्षिण 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस को फायदा हुआ। इस जिले के 31 में से 30 सीटें पार्टी को मिलीं, वहीं वाम समर्थक गठबंधन एक सीट जीत पाई थी।

SIR बन गया है बड़ा फैक्टर

स्थानीय नेताओं की मानें तो एसआइआर के बाद दोनों जिलों की स्थिति में बदलाव आया है। इसका फायदा पक्ष (तृणमूल कांग्रेस) व विपक्ष (भाजपा) दोनों लेने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वाम समर्थक इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आइएसएफ) मुस्लिम आबादी को प्रभावित करने में जुटी है। इन जिलों में सीधा मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में लगी हुई हैं।

तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की मानें तो चुनावी अभियान में एसआइआर बड़ा मुद्दा है। पार्टी की प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मुद्दे को संसद से लेकर कोर्ट तक लेकर गईं। इसका फायदा भी चुनाव में दिख सकता है। उम्मीद है कि पिछले चुनाव की तरह मुस्लिम मतदाता पार्टी के पक्ष में रहेंगे। इसके अलावा पार्टी इन क्षेत्रों में विशेष रूप से सरकारी योजनाओं, महिला कल्याण और क्षेत्रीय अस्मिता को प्रमुखता दे रही है।

वहीं भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा कि इस चुनाव में पार्टी को काफी फायदा होगा। पार्टी हिंदुत्व, एसआइआर और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठा रही है। उनका कहना है कि पार्टी के पक्ष में इस बार काफी लोग मतदान करेंगे। बंगाल में बढ़ते भ्रष्टाचार का नुकसान ममता सरकार को होगा। बंगाल चुनाव की फुल कवरेज के लिए यहां क्लिक करें