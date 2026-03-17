बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी की सभी 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। टीएमसी 294 में से 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि उसने तीन सीट सहयोगी दल के लिए छोड़ी है। ममता बनर्जी ने सत्ता विरोधी लहर को ध्यान में रखते हुए 74 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। 2011 से बंगाल में टीएमसी सत्ता में है। अगर पार्टी इस बार चुनाव जीतती है, तो यह उसका चौथ टर्म होगा।

74 विधायकों के टिकट कटे

पार्टी ने 224 विधायकों में से 135 को उनकी वर्तमान सीट से ही टिकट दिया है, जबकि 15 विधायकों की सीट बदली गई है। यानी 150 विधायकों के टिकट रिपीट किए गए हैं। वहीं 74 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इन सभी 74 विधायकों की ग्राउंड पर इमेज काफी खराब थी और सर्वे में इन सीटों पर पार्टी को इनकी वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता था।

कद्दावर नेताओं का भी नाम लिस्ट में नहीं

जिन नेताओं के टिकट काटे हैं, उनमें कई नेता पार्टी के काफी कद्दावर नाम है और वो कभी टीएमसी की कोर कमेटी का भी हिस्सा हुआ करते थे। हालांकि जब टीएमसी ने टिकट के लिए बैठक की, तो उसमें केवल विनिंग फैक्टर को ध्यान में रखा गया। यानी जो जीत सकते हैं, उन्हें ही टिकट दिया गया। जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। पार्थ चटर्जी, जीवनकृष्णा साहा जैसे कद्दावर नेताओं को टीएमसी ने टिकट नहीं दिया। यह नेता भ्रष्टाचार मामले में भी फंसे हुए हैं।

18 फीसदी उम्मीदवार महिलाएं

ममता बनर्जी ने 291 में से 52 टिकट महिलाओं को दिए हैं। यानी कुल टिकट में से 18 फीसदी उम्मीदवार महिलाएं होंगी। पार्टी ने 47 टिकट माइनॉरिटी उम्मीदवारों को दिया है। इसमें से ज्यादातर मुस्लिम हैं।

जातीय समीकरण का रखा गया ध्यान

टीएमसी ने 149 टिकट सामान्य और ओबीसी जाति के नेताओं को, जबकि 78 टिकट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को दिया है। टीएमसी ने 17 आदिवासी समुदाय से आने वाले उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है।

समीकरण ठीक रखने के लिए बदली गई 15 विधायकों की सीट

ममता बनर्जी ने तपन दास गुप्ता, तजमूल हुसैन, परेश पॉल जैसे अनुभवी नेताओं को टिकट नहीं दिया है। माना जा रहा है कि इन नेताओं के खिलाफ एंटी-इनकमबेंसी काफी अधिक थी। बताया जा रहा है कि जिन 15 विधायकों की सीट बदली गई है, उनकी भी वर्तमान विधानसभा में ग्राउंड रिपोर्ट ठीक नहीं थी। हालांकि समीकरणों को ठीक रखने के लिए उन्हें दूसरी सीट से मैदान में उतारा गया है।

2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 215 सीटों पर बंपर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी को 77 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद कई बीजेपी विधायकों ने टीएमसी ज्वाइन कर ली और उपचुनाव जहां हुए वहां पर टीएमसी ने जीत हासिल की, इसके कारण टीएमसी विधायकों की संख्या 224 हो गई थी।

चर्चित चेहरों को भी मिला टिकट

पार्टी ने अपने प्रवक्ता कुणाल घोष को बेलियाघाटा से मैदान में उतारा है। कुणाल घोष पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं बारासात के चर्चित विधायक चिरंजीत चक्रवर्ती का नाम लिस्ट में नहीं है। हालांकि पार्टी ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बेटे सिरसन बनर्जी को उत्तरपारा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। कुल मिलाकर टीएमसी ने अपनी लिस्ट से संदेश देने की कोशिश की है कि उन्होंने जमीन से जुड़े उम्मीदवारों का ही चयन किया है।

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बंगाल में इस बार भी हाई वोल्टेज विधानसभा चुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं भाजपा ने अपने कद्दावर नेता सुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर से उतारा है। पढ़ें पूरी खबर