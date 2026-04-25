Bengal Elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण के तहत में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें से ज्यादातर सीटों पर टीएमसी की स्थिति काफी मजबूत मानी जा ही है। इनमें एक सीट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम की भी है। फिरहाद कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं उनकी संपत्ति को लेकर उनके चुनावी हलफनामे में बड़ा खुलासा हुआ है, जो बताता है कि 5 साल में उनकी संपत्ति 69 प्रतिशत तक बढ़ी हैं।

दरअसल, न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम की संपत्ति में पिछले पांच वर्षों में 69 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा यह 2021 में 13.34 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026 में 22.57 करोड़ रुपये हो गई है। उनकी घोषित व्यक्तिगत आय में बहुत वृद्धि हुई है।

फिरहाद हकीम की संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई?

वर्ष 2021 के हलफनामे में उनकी वार्षिक आय 65.87 लाख रुपये थी, जो नवीनतम विवरण में बढ़कर 1.71 करोड़ रुपये हो गई है, यानी पांच वर्षों में इसमें 160 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हकीम कोलकाता के महापौर भी हैं। फिरहाद हकीम के हलफनामों से यह भी पता चलता है कि शहरी विकास और नगर मामलों के मंत्री हकीम की कुल देनदारियां इस दौरान लगभग दोगुनी हो गईं।

फिरहाद हकीम की देनदारियां 2021 के 83.79 लाख रुपये से बढ़कर 2026 में 1.62 करोड़ रुपये हो गईं। उनकी चल और अचल संपत्तियों में बैंक जमा, निवेश, आभूषण और कोलकाता तथा आसपास के जिलों में कई अचल संपत्तियां शामिल हैं, जो उनकी कुल संपत्ति में वृद्धि का कारण हैं।

हलफनामे में खुद को बताया व्यापारी

फिरहाद हकीम ने हलफनामे में स्वयं को ‘व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता और नेता बताया है, जबकि उनकी पत्नी व्यवसाय में लगी हुई हैं। संपत्ति में हुई वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा बैंक जमा में वृद्धि, निवेश और परिवार के पास मौजूद अचल संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि से आया प्रतीत होता है। हलफनामों से उनके कानूनी रिकॉर्ड में भी बदलाव का संकेत मिलता है।

मंत्री के खिलाफ दो आपराधिक केस

बता दें कि जब 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए फिरहाद हकीम ने अपना चुनावी हलफनामा दिया था, तो उसमें बताया गया था कि हकीम के खिलाफ एक लंबित आपराधिक मामला था लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए दिए गए उनके हलफनामें में हकीम के खिलाफ एक आपराधिक केस बढ़ गया है, और ये संख्या दो हो गई है।

कौन हैं फिरहाद हकीम?

बता दें कि फिरहाद हकीम तृणमूल कांग्रेस के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। वह कोलकाता के मेयर हैं। उन्हें बॉबी हकीम के नाम से भी जाना जाता है। फिरहाद हकीम का ताल्लुक बिहार से हैं। उनके दादा बिहार के गया से कोलकाता बिजनेस के लिए पहुंचे थे। वह आजादी के बाद कोलकाता के मेयर बनने वाले पहले मुस्लिम हैं। हकीम 1990 में पहली बार कोलकाता नगर निगम के पार्षद बने थे। बंगाल की वर्तमान राजनीति में फिरहाद हकीम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सबसे खास नेताओं में शामिल हैं।

बंगाल में बंपर वोटिंग होने के बाद ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड संख्या में लोगों के आने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे संकेत मिलता है कि टीएमसी चुनाव जीतने की स्थिति में है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कोलकाता के बो बाजार इलाके में एक रैली में कहा कि चुनाव जीतने के बाद वह सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर दिल्ली पर विजय हासिल करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा, “लोगों की मानसिकता को समझने के बाद, आज तक हुए मतदान को देखते हुए, हम पहले से ही जीतने की स्थिति में हैं। पढ़िए पूरी खबर…