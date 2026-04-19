लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ा संशोधन पास नहीं हो पाया। इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा विपक्ष पर हमलावर है। पीएम मोदी ने संशोधन के ना पास होने के लिए मुख्य तौर पर कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बंगाल के बांकुरा में बड़ी जनसभा थी और उसमें उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपने देखा संसद में क्या हुआ? उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार वाले विधेयक को विपक्ष ने गिरा दिया।

पीएम मोदी ने ममता सरकार को बताया निर्मम

पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े संशोधन को गिराना टीएमसी और कांग्रेस की सोची समझी चाल है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विश्वासघात किया है। पीएम मोदी ने बंगाल की ममता सरकार को निर्मम बताया और कहा कि यहां पर जो जनसमर्थन दिख रहा है, वह सरकार के खिलाफ गुस्से का संकेत है। महिला आरक्षण का जिक्र कर पीएम मोदी ने कहा महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की लंबे समय से मांग थी, जिसे सरकार ने पूरा किया लेकिन टीएमसी और कांग्रेस नहीं चाहती कि महिलाएं अधिक संख्या में विधायक और सांसद बने क्योंकि यहां पर महिलाएं उनके जंगलराज को चुनौती दे रही हैं।

पीएम मोदी ने बंगाल में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगर यहां पर बीजेपी की सरकार बनी तो महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा और अगर परिवार में किसी को किडनी की बीमारी है तो उन्हें मुफ्त डायलिसिस मिलेगा और एक भी रुपये का खर्च नहीं आएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बंगाल की बहनों को हर साल 36 हजार रुपये मिलेंगे और गर्भवती महिलाओं को 21 हजार और बेटियों की पढ़ाई के लिए 5 हजार रुपये मिलेंगे।

ममता ने पीएम मोदी पर किया पलटवार

हालांकि पीएम मोदी के बयान के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार किया और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने X पर एक पोस्ट में लिखा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने देश को ईमानदारी से संबोधित करने के बजाय गुमराह करना चुना। मैं यह बात रिकॉर्ड पर रखना चाहती हूं। तृणमूल कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के लिए ज़्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वकालत की है। संसद और राज्य विधानसभा, दोनों में हमारे चुने हुए महिला प्रतिनिधियों का अनुपात सबसे ज़्यादा है। लोकसभा में हमारे चुने हुए सदस्यों में से 37.9% महिलाएं हैं। राज्यसभा में हमने 46% महिला सदस्यों को नामित किया है। महिला आरक्षण का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता और न कभी उठा है।”

ममता बनर्जी ने कहा कि हम जिस बात का मूल रूप से विरोध करते हैं, वह है परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया, जिसे मोदी सरकार अपने निहित राजनीतिक एजेंडे के लिए महिलाओं को ढाल बनाकर थोपने की साज़िश रच रही थी। उन्होंने कहा कि हम जिस बात का मूल रूप से विरोध करते हैं, वह है बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान में बदलाव, इस देश का विभाजन, और ‘जेरीमैंडरिंग’ (चुनावी क्षेत्रों की मनमानी सीमाबंदी) के ज़रिए सत्ता पर कब्ज़ा करना—जिसमें राजनीतिक सीमाओं को इस तरह से फिर से खींचा जाता है कि दूसरों की कीमत पर BJP-शासित राज्यों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। ममता बनर्जी ने इसे संघीय लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि हम इसे चुपचाप होते हुए नहीं देखेंगे।

ममता बनर्जी ने आगे कहा, “अगर यह सरकार सचमुच इस नेक काम को लेकर गंभीर होती, तो 28 सितंबर, 2023 को महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद इसने लगभग तीन साल तक इंतज़ार क्यों किया? जब कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो इसे इतनी जल्दबाज़ी में क्यों पास किया गया? और इसे परिसीमन के साथ क्यों जोड़ा गया? तृणमूल कांग्रेस दशकों से महिलाओं के साथ खड़ी रही है। और हम आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन हम उस विषय पर किसी का उपदेश नहीं सुनेंगे, जिसे सत्ताधारी दल न तो समझता है और न ही उसका सम्मान करता है।प्रधानमंत्री जी, अगली बार जब आप देश को संबोधित करें, तो इतनी हिम्मत दिखाइए कि आप संसद के पटल से ऐसा करें। वह जगह जहां आप जांच-पड़ताल, चुनौती और जवाबदेही के दायरे में आते हैं। कल आपने जो किया, वह कायरतापूर्ण, पाखंडपूर्ण और दोमुंहापन था। आप महसूस कर सकते हैं कि सत्ता आपकी मुट्ठी से फिसल रही है। आप बस थोड़ी देर और सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यह सब बस इसी के लिए था।”

अखिलेश यादव ने लगाया तुष्टीकरण का आरोप

महिला आरक्षण विधेयक पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति का यह काला दस्तावेज था जिसे विपक्ष ने विफल कर दिया। अखिलेश ने कहा कि महिला आरक्षण पर बीजेपी की हार हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं की एकता में दरार डालकर जनता को ठगना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बिल लगभग 95 फ़ीसदी पीडीए महिलाओं के खिलाफ लाया गया था। अखिलेश यादव ने जोर दिया कि पहले जनगणना कराई जाए और फिर परिसीमन होना चाहिए।

अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि महिला तुष्टीकरण करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को सच्चा प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी इसलिए जल्दबाजी दिखा रही है ताकि जनगणना में देरी होगी। उन्होंने कहा कि जनगणना होगी तो जातिगत आरक्षण भी देना पड़ेगा।

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गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पर चर्चा में हिस्सा लिया और विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उनके निशाने पर मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी रही। पढ़ें पूरी खबर