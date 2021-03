बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के धुर विरोधी यशवंत सिन्हा को टीएमसी ने पार्टी उपाध्यक्ष बनाया है। यशवंत सिन्हा हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए थे। कुछ साल पहले उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान अपने आप को बीजेपी से अलग कर लिया था। सिन्हा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं।

टीएमसी में शामिल होने के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जमकर हमला बोला था, उन्होने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय भाजपा सर्वसम्मती में विश्वास रखती थी लेकिन आज की भाजपा कुचलने और जीतने में विश्वास करती है। देश अजीब परिस्थिति से गुजर रहा है, हमारे मूल्य और सिद्धांत खतरे में हैं।’’ उन्होंने कहा था ‘‘लोकतंत्र की मजबूती संस्थाओ में निहित है और सभी संस्थाओं को व्यवस्थागत तरीके से कमजोर किया जा रहा है।’’ सिन्हा ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करने की शपथ ली थी।

Former BJP leader Yashwant Sinha, who recently joined TMC, has been appointed as its vice president and national working committee member.

