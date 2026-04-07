बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार में एलपीजी का मुद्दा भी वोटरों के बीच चर्चा में है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत 1.24 करोड़ से ज़्यादा LPG कनेक्शन दिए गए हैं। इसमें से पश्चिम बंगाल में केंद्र की इस खास वेलफेयर स्कीम के तहत दूसरे सबसे ज़्यादा लाभार्थी हैं। इस योजना को 2016 में शुरू किया गया था। पश्चिम एशिया में टकराव जारी है और LPG सप्लाई पर इसका असर पड़ा है और वोटरों के लिए चिंता का विषय बन गया है। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी।

बीजेपी उम्मीदवार साफ कर रहे हैं कि यह संकट टकराव की वजह से है। लेकिन राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) इस मुद्दे पर बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर इल्ज़ाम लगाने के लिए कूद पड़ी है और चुनाव से पहले इससे राजनीतिक फायदा उठाने की उम्मीद कर रही है। पिछले महीने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने LPG सिलेंडर की कमी की खबरों के बीच कोलकाता में एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया था और इस स्थिति के लिए केंद्र की प्लानिंग की कमी को दोषी ठहराया था।

कूच बिहार जिले की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीतलकुची सीट पर उज्ज्वला के लाभार्थी ग्रामीणों ने पब्लिक मीटिंग में बीजेपी उम्मीदवार साबित्री बर्मन से सिलेंडर रिफिल मिलने में आ रही दिक्कत की शिकायत की है। साबित्री बर्मन ने कहा, “हमने उन्हें बताया कि यह समस्या (पश्चिम एशिया में) चल रहे युद्ध की वजह से हो रही है। उन्हें स्थिति के बारे में पता है। मीटिंग में हमारा फोकस उन्हें यह बताने पर था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उन्हें क्या फायदे होंगे। जनता बीजेपी के लिए पॉजिटिव है और वे चाहते हैं कि पार्टी सत्ता में आए।”

अलीपुरद्वार जिले की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुमारग्राम सीट पर बीजेपी ने टीएमसी पर LPG की कमी को जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मौजूदा बीजेपी विधायक और उम्मीदवार मनोज ओरांव ने कहा, “TMC इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और इसका कुछ असर हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। जमीन पर LPG कोई मुद्दा नहीं है।”

हालांकि टीएमसी उम्मीदवार राजीव तिर्की ने कहा कि हालांकि उन्होंने अपना कैंपेन TMC सरकार के डेवलपमेंट और वेलफेयर प्रोग्राम पर फोकस किया था, लेकिन वोटर्स ने LPG की कमी को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा, “यहां के लोग LPG की कमी और सिलेंडर रिफिल की बढ़ती कीमतों की वजह से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। यह चाय उगाने वाला और खेती वाला इलाका है, जहां LPG रिफिल के लिए 1,000 रुपये देना लोकल लोगों के लिए एक चैलेंज है। कैंपेन करते समय, मैं LPG की कमी के मुद्दे पर बातचीत शुरू नहीं करता, लेकिन लोगों ने खुद मुझसे इसके बारे में पूछा। उन्हें पता नहीं है कि LPG सप्लाई केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है, राज्य सरकार का नहीं। इसलिए जब भी वे यह मुद्दा उठाते हैं, तो मैं उन्हें डिटेल में बताता हूं कि इस स्थिति के लिए केंद्र जिम्मेदार है।”

कूच बिहार जिले के नताबारी चुनाव क्षेत्र में सीपीएम LPG मुद्दे को बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ भुनाने की कोशिश कर रही है। सीपीएम उम्मीदवार हाइक हसन ने दावा किया कि LPG की कमी उनके इलाके में एक बड़ा मुद्दा है, जहां वोटर केंद्र और राज्य में सत्ताधारी पार्टियों को दोष दे रहे हैं। हसन ने कहा, “लोग बेबस हैं और ब्लैक मार्केट करने वालों से ज़्यादा दामों पर LPG सिलेंडर खरीद रहे हैं। जब लोग मेरे कैंपेन के दौरान यह समस्या उठाते हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि CPI(M) के राज में उन्हें पहले कभी ऐसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा और अगर CPI(M) सत्ता में आती है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी।”

पड़ोसी तूफानगंज इलाके में बीजेपी विधायक मालती राव रॉय ने माना कि उनके इलाके में LPG की कमी एक मुद्दा है और उन्हें वोटरों से शिकायतें मिली हैं। वहीं टीएमसी उम्मीदवार विरोधी और पूर्व क्रिकेटर शिबशंकर पॉल ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में यह मुश्किल बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि उज्ज्वला स्कीम के तहत LPG कनेक्शन पाने वाली गरीब परिवारों की महिलाएं गैस नहीं भरवा पा रही हैं और इसके बजाय लकड़ी जलाकर खाना बना रही हैं। उन्होंने कहा, “मैं अपने कैंपेन के दौरान इस संकट पर अपनी मर्ज़ी से बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर मैं इस पर बातचीत शुरू करूंगा, तो लोग कहेंगे कि TMC इस संकट पर राजनीति कर रही है। लेकिन आम लोग, जिनमें औरतें भी शामिल हैं, खुद आकर इस समस्या के बारे में पूछ रहे हैं और LPG सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत कर रहे हैं। मैं कोई भरोसा नहीं दे रहा हूं और बस इतना कह रहा हूं कि यह संकट कुछ दिनों में हल हो सकता है।”

चुनाव के नतीजों पर इसके असर के बारे में शिबशंकर पॉल ने कहा, “असर तो पड़ेगा क्योंकि लोगों को मुश्किल हो रही है। हर कोई ज़्यादा कीमत पर सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा है।”

मई 2016 में शुरू हुई उज्ज्वला स्कीम गरीब घरों की औरतों को मुफ़्त LPG कनेक्शन देती है। औरतें चुनावों में एक अहम वोटर रही हैं, न सिर्फ़ स्कीमों और वादों के लिए, बल्कि वोटिंग के दिन वोटिंग बढ़ने में भी इनका योगदान रहता है। बंगाल में 2011 से जब ममता बनर्जी पहली बार सत्ता में आई थीं, तब से हर चुनाव में औरतों का वोटिंग टर्नआउट पुरुषों से ज़्यादा रहा है। 2011 में पुरुष-महिला वोटिंग की तुलना 84.22% से 84.45% थी, जो 2016 में 83.13% के मुकाबले बढ़कर 82.22% हो गई, और फिर 2021 में 81.74% के मुकाबले घटकर 81.41% हो गई।

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बंगाल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार भवानीपुर बंगाल चुनाव का मुख्य केंद्र बन चुका है। टीएमसी ममता बनर्जी की बड़ी जीत का दावा कर रही है तो वहीं सुवेंदु भी कह चुके हैं पिछली बार नंदीग्राम से हराया था, इस बार भवानीपुर से हराएंगे। पढ़ें पूरी खबर