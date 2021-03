बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल के नेता शेख आलम ने कहा है, हम जो अल्पसंख्यक लोग 30% हैं और वो 70% हैं। अगर पूरे भारत में हम 30% लोग एकत्र हो जाए तो हम 4-4 पाकिस्तान बना सकते हैं। उसके बाद कहां जायेंगे ये 70% वाले लोग? उधर, बीजेपी ने शेख आलम के इस बयान पर तीखा विरोध जताते हुए टीएमसी और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है।

News 24 के एक वीडियो में टीएमसी नेता भाषण देते देखे जा रहा हैं। उनके आसपास लोगों का जमावड़ा है। इसी दौरान वो बेहद जोश में आकर यह विवादास्पद बयान देते हैं। आसपास मौजूद लोग उनकी बातों पर खुश होकर अपनी प्रतिक्रिया भी देते दिख रहे हैं। लोग इस दौरान तालियां पीटते भी देखे जा रहा हैं। उधर, बीजेपी की IT सेल के प्रधान अमित मालवीय ने तो इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, बीरभूम में बासा पाड़ा, नानूर में टीएमसी नेता शेख आलम ने एक भाषण देते हुए कहा, अगर भारत में 30% मुस्लिम एक साथ आते हैं तो 4 पाकिस्तान बन सकते हैं। वह स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। क्या वह इसका समर्थन करती हैं? क्या हम ऐसा बंगाल चाहते हैं?

गौरतलब है कि असेंबली चुनाव को लेकर बंगाल के सारे नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। सभी पार्टियो के नेताओं का एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर निशाना साधते हुए जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी जहां तृणमूल पर मुस्लिमों की तुष्टिकरण का आरोप लगाती है वहीं ममता पीएम मोदी को सार्वजनिक तौर पर दंगाबाज तक करार दे चुकी हैं। दरअसल, दोनों की निगाह वोटों पर है।

TMC leaders like Sheikh Alam have the audacity to dream of 4 Pakistan because of Mamata Banerjee’s brazen appeasement politics over the last 10 years. She reduced the majority community in WB to second grade citizens, where they had to seek court approval even for Durga visarjan! https://t.co/OqCssgOSWi

— Amit Malviya (@amitmalviya) March 25, 2021