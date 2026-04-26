बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्ता में एक बार फिर से वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही हैं वहीं बीजेपी बंगाल में पहली बार सत्ता हासिल करना चाहती है। वोटिंग से पहले ही मतदाता गहन पुनरीक्षण (SIR) और वोटर लिस्ट से हटाए गए नाम को लेकर भाजपा और टीएमसी में काफी घमासान हुआ। टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग को कंट्रोल करती है। बंगाल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है।

SIR में करीब 91 लाख नाम हटाए गए हैं। इससे वोटरों में डर बना। लेकिन ज़मीन पर वोटरों की बात सुनें, तो आपको एक अलग चुनाव की आहट भी सुनाई देगी। वोटरों में दीदी पीड़ित नहीं हैं, बल्कि वह सिस्टम हैं। दीदी लेफ्ट को उखाड़ फेंकने वाली, कैश ट्रांसफर और वेलफेयर स्कीम देने वाली हैं। यह मुकाबला दीदी बनाम SIR/EC/BJP नहीं बल्कि ‘दीदी बनाम दीदी’ है।

पहले फ़ेज में रिकॉर्ड 92 फीसदी से ज़्यादा वोटिंग

बेशक बंगाल में वोटरों की बात सुनना कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। पहले फ़ेज में रिकॉर्ड 92 फीसदी से ज़्यादा वोटिंग हुई। लोग अपने-अपने दावे कर रहे हैं। ज़्यादातर वोटर बात करने से हिचकिचा रहे हैं, कई डरे हुए हैं। दूसरे चुनावों और दूसरे राज्यों की तुलना में ट्रैवलिंग रिपोर्टर का काम खाली जगहों को भरकर और अनकही बातों का मतलब निकालकर बातों को जोड़ना ज़्यादा है।

भले ही 34 साल तक लेफ्ट और 15 साल तक TMC के राज में पार्टी सोसाइटी में फ़र्क हैं, लेकिन उनमें कुछ बातें एक जैसी हैं जो बताती हैं कि वोटर इतना खुलकर क्यों नहीं बोल रहा है। बंगाल में राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा और गहराई तक फैल गया है, जो पार्टी, इंस्टीट्यूशन और सरकार के बीच की लाइनें धुंधली कर रहा है। ये पब्लिक से प्राइवेट जगहों तक फैल रहा है।

‘क्लब’ में सुलझाये जाते हैं मामले

मुकाबला दीदी बनाम दीदी कैसे है, इसे समझने के लिए हावड़ा ज़िले के हकोला गांव और उसके ‘क्लब’ में बहुत कुछ पता चलता है। शेख मोनिरुल कोलकाता में सिले और बेचे जाने वाले कपड़े पर कढ़ाई करने वाले वर्कर को सुपरवाइज करते हैं। वह कहते हैं कि जिस किसी को भी कोई जरूरत या विवाद होता है, वह समाधान के लिए थाने नहीं, बल्कि लोकल क्लब जाता है।

लोकल क्लब आम तौर पर अड्डाबाज़ी (बेकार की बातचीत) की जगह होती है, जिसमें कैरम टेबल और स्पोर्ट्स का सामान होता है। लेकिन यह मुख्य रूप से वह जगह है जहां रूलिंग पार्टी लोगों से मिलती है, और अक्सर बीच-बचाव करने वाली भूमिका निभाती है। मोनिरुल कहते हैं, “अगर हम कोई विवाद थाने ले जाते हैं, तो टीएमसी विधायक हमें वापस आने और पहले क्लब जाने के लिए कहते हैं।”

थोड़ी दूरी पर हकोला तरुण स्पोर्टिंग क्लब जो एक कमरे का शेड है, उसने एक गैर-राजनीतिक कम्युनिटी सेंटर होने का सारा दिखावा छोड़ दिया है। कैरम टेबल और स्पोर्ट्स का सामान नजर से दूर रखा गया है, दीवारें TMC के पोस्टरों से चिपकी हुई हैं और एक टेबल है , जिसके सामने वोटर स्लिप का ढेर लगा है। BLO आलिया खातून बैठी हैं, जो राज्य की चुनावी मशीन में एक अहम हिस्सा हैं। उन्होंने बताया, “यहां पहली लिस्ट में 61 वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए थे, फिर 182 पर फैसला हुआ, 56 हटा दिए गए हैं। मेरे नाम पर भी फैसला हुआ और फिर हटा दिया गया।”

मजबूत हुआ ममता का वोटबैंक

हकोला के मुस्लिम पारा (इलाके) में दीदी के खिलाफ शायद ही कोई आवाज़ सुनाई देती है और SIR के नाम हटाने से शायद उनके लिए अल्पसंख्यक समुदाय (खासकर मुस्लिम) का समर्थन और मज़बूत हुआ हो। लेकिन हकोला का क्लब TMC के दबदबे की गहरी जड़ें दिखाता है, जो अब ममता के 15 साल के राज के बाद वोटरों का विरोध भड़का रहा है। ये जगह सत्ता विरोधी लहर को दूसरे संकेतों के साथ जुड़ रहा है।

अगर हमने आवाज उठाई, तो योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा- वोटर

नॉर्थ 24 परगना के भालुका गांव में मोइना प्रमाणिक और बबीता प्रमाणिक घर पर हैं। वह कहती हैं कि दीदी बहुत अच्छी हैं, और फिर वे अपनी नाराज़गी बताती हैं। मोइना एक आम डर के बारे में बताती हैं। उन्होंने कहा, “अगर हमने आवाज़ उठाई, तो हमारे घर की पहचान हो जाएगी, वे पक्का करेंगे कि हमें योजनाओं फ़ायदे न मिलें। वहीं बबीता कहती हैं, “मैंने हमेशा दीदी का साथ दिया है, अब भी मैं उनसे नाराज़ नहीं हूं। उनके चेले (समर्थक) ही दिक्कत हैं। उन्होंने मेरे बेटे को (हेयर कटिंग) सैलून नहीं खोलने दिया। दीदी भेजती भी हैं तो हम तक कुछ नहीं पहुंचता। और अब वह सिर्फ़ मुसलमानों का ध्यान रखती हैं।” बबीता कहती हैं कि किसी एक पार्टी का लंबे समय तक सत्ता पर कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। जब दीदी आईं, तो वह अलग थीं और उन्होंने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी।

लोकल क्लब से लेकर पड़ोस के मस्तान या बाहुबली तक, चेले (सपोर्टर) से लेकर सिंडिकेट तक, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह खुद को अमीर बनाता है और पार्टी को ‘कट मनी’ देता है, एक बड़ा नेटवर्क है जो घुसपैठ करता है, उगाही करता है, और कंट्रोल करता है और हावी होता है और यही इस चुनाव में एंटी-इनकंबेंसी की कहानी का हिस्सा है। यहां तक कि ग्रामीण महिलाओं के बीच भी ये है, जिन्हें ममता बनर्जी का पक्का समर्थन आधार माना जाता है।

CPM उम्मीदवार क्या कहती हैं?

दमदम उत्तर से खड़ी युवा CPM उम्मीदवार दीपसिता धर मानती हैं, “सिंडिकेट तो पहले भी था, लेकिन उसकी ताकत कम थी। पार्टी सिंडिकेट को मैनेज करती थी, अब यह ज़्यादा प्राइवेट और निजी हो गई है। हमारे समय में अगर पार्टी के अंदर गुंडे उठते थे, तो विवाद होता था।” दीपसिता अपने प्रचार में दूसरी बातों के अलावा वोटर्स से कहती हैं, “लेफ्ट ने गलतियां की हैं, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थीं, हमने इसकी कीमत चुकाई है। लेफ्ट लंबे समय से सत्ता से बाहर है, जिससे नई पीढ़ी के नेताओं को वह कहने का मौका मिलता है जो पुरानी पीढ़ी नहीं कह सकी।”

वोटर पर दबाव डालने वाले तृणमूल नेटवर्क पर गुस्सा खतरे की घटी है। इंडस्ट्री का बंद होना और नौकरियों की कमी भी एक मुद्दा है। भालुका गांव की मोइना पूछती हैं, “कोई कारखाना नहीं है। किसी को 1,500 रुपये (TMC की महिलाओं के लिए फ्लैगशिप स्कीम, लक्ष्मीर भंडार से) मिल सकते हैं, लेकिन अगर उसके बेटे को 20,000 रुपये की नौकरी मिल जाए, तो क्या यह बहुत बेहतर नहीं होगा?” वहीं बबीता कहती हैं, “हमारे बेटों को नौकरी मिलनी चाहिए, वरना वे बुरे रास्तों पर चले जाएंगे।”

‘दीदी ने बहुत कुछ किया’

हावड़ा के बिरमपुर गांव में संकरी मंडल भी ऐसी ही कहानी बताती हैं। उन्होंने कहा, “दीदी ने बहुत कुछ किया है, उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन उनके चमचे हमें फ़ायदा नहीं उठाने देते, सिर्फ़ अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। मुझे पक्का घर नहीं मिला, जबकि मैंने इसके लिए अप्लाई किया था। मैं पूरे दिन काम करती और महीने में सिर्फ़ 4,000 रुपये कमाती हूं। मुझे और ज़्यादा, बेहतर सैलरी वाला काम चाहिए। मेरे बेटे अभी भी क्लास 6 और 12 में पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे चिंता है कि स्कूल खत्म होने के बाद क्या होगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने दीदी की तरक्की देख ली है, अब दादा का डेवलपमेंट देखते हैं।”

नादिया के संतोषपुर गांव में एक शांत और गर्म शाम को एक घर के बाहर सीढ़ियों पर औरतों के ग्रुप में बैठी पिंकी दास कहती हैं, “हमें नौकरी चाहिए, भत्ता नहीं। हमने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया है। मैं चाहती हूं कि दीदी फिर से जीतें, लेकिन कम बहुमत के साथ। क्योंकि किसी भी सरकार को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और क्योंकि अगर दीदी को ज़्यादा सीटें मिलीं तो वह यह नहीं समझेंगी।”

शुक्ला दास कहती हैं, “बदलाव ज़रूरी है। हमने दीदी को देख लिया है, अब नया देखते हैं। बंगाल को केरल जैसा होना चाहिए। वहां एक बार में पांच साल के लिए सत्ता में आते हैं, उनकी सरकारें अच्छा काम करती है।”

कई लोग ‘एकटू पोरिबोर्तन’ यानी ‘छोटे बदलाव’ की बात करते हैं। यह कहावत मुश्किल को दिखाती है। लेकिन यह इस बात की ओर भी इशारा करता है कि अगर बदलाव की हलचल उनके लिए नए जनादेश में भी शामिल हो जाती, तो भी उन्हें नोटिस दिया गया होता। यह केवल नौकरियां नहीं हैं। जो लोग बदलाव की ज़रूरत की बात करते हैं, वे विकास, खासकर ग्रामीण इलाकों में ड्रेनेज और पानी भरने जैसी बढ़ती समस्याओं की ओर इशारा करते हैं। वे घुसपैठिया (बांग्लादेशी अवैध इमिग्रेंट/घुसपैठिए) की बात करते हैं, जो गिरती अर्थव्यवस्था में कम संसाधनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। वे एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं जिसे बचाने की ज़रूरत है, और महिलाओं की सुरक्षा को मज़बूत करने की ज़रूरत है।

कोलकाता के महंगे क्वेस्ट मॉल में मास्टर्स के स्टूडेंट सायंतन पाल ने कहा, “जब मैंने ग्रेजुएशन किया, तो मेरे स्कूल में 50 टीचर थे। अब 20-25 हैं। जब मैं कॉलेज से पास हुआ, तो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में 5 टीचर थे, अब सिर्फ़ दो हैं।” वहीं पटुली में झील के किनारे अच्छी रोशनी वाली जगह पर अनुराधा मंडल ने हिस्ट्री में डिग्री पूरी की है। वह कहती हैं, “बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। सरकारी टीचर भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते हैं।”

महिला सुरक्षा भी मुद्दा

रूमा घोष एक होममेकर हैं। वह कहती हैं, “हमें महिलाओं की सेफ्टी को मज़बूत करने के लिए SIR जैसा ही एक प्रोसेस चाहिए। कॉन्फिडेंस की कमी है क्योंकि सरकार ने आर जी कर रेप केस में फैक्ट्स को दबाने की कोशिश की।”

बदलाव की आवाज़ें ममता बनर्जी के खिलाफ़ मैंडेट बन भी सकती हैं और नहीं भी। जब बात मुश्किल होगी, तो वे उनके जीतने की संभावना और ज़रूरी होने की बड़ी और भारी भावना से दब सकती हैं। लेकिन एक बात साफ़ लगती है कि BJP को डर से मदद मिलती है चाहे वह घुसपैठियों के डर हो या ममता बनर्जी की तथाकथित मुस्लिम-समर्थक पॉलिटिक्स।

इस चुनाव में दीदी की ताकत दीदी की चुनौती को भी सामने लाती है। चाहे वह और उनकी पार्टी एक अलग-थलग SIR की वजह से निष्पक्ष चुनाव पर खतरे का ज़िक्र कर रही हों, या खतरे में पड़ी बंगाली अस्मिता या पहचान का झंडा उठा रही हों, बंगाल में सुर्खियों में दीदी ही हैं।

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पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले दक्षिण 24 परगना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने टीएमसी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भ्रष्ट हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी भ्रष्टाचार में कम नहीं हैं। पढ़ें पूरी खबर