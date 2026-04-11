पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र एक बार फिर से चर्चा में हैं। यहां पर चुनाव सांप्रदायिक आधार पर हुआ है। पिछले साल 11 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। हिंसा में समसेरगंज विधानसभा क्षेत्र के जाफराबाद इलाके के रहने वाले हरगोबिंदो दास और उनके बेटे चंदन दास को पिछले साल 11 अप्रैल को भीड़ ने मार डाला था। वहीं करीब 20 किमी दूर सुती विधानसभा क्षेत्र के कासिमनगर गांव में एजाज अहमद का परिवार रहता है, जो 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा में मारे गए तीसरे व्यक्ति थे।

हिंसा के पीड़ित परिवारों का दर्द

घर के चारों ओर लैंप पोस्ट पर कई CCTV लगे हैं। एजाज की मौत तब हुई जब पुलिस ने नेशनल हाईवे 12 पर सजुरमोर क्रॉसिंग पर प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर गोली चलाई। हरगोबिंदो की पत्नी पारुल दास ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार से कोई मुआवज़ा नहीं लिया है। लेकिन BJP ने हमारी मदद की है। हमने अपने इलाके में एक परमानेंट BSF कैंप की मांग की थी, जो अभी तक नहीं बना है। एक स्टेट पुलिस कैंप है, लेकिन हमें उन पर कोई भरोसा नहीं है।”

दिसंबर में मुर्शिदाबाद की एक कोर्ट ने पिता-पुत्र की हत्या के 13 आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। हालांकि पारुल कहती हैं, “हम अभी भी असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर हम पर फिर से हमला हुआ तो ये CCTV क्या करेंगे? हमने गुंडों को पिछले अप्रैल की तरह हमारा दरवाज़ा तोड़ने से रोकने के लिए लोहे का गेट और ग्रिल लगा दी है। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स इलाके में पेट्रोलिंग करती है, लेकिन उन्हें हमेशा यहां तैनात नहीं किया जा सकता।”

पारुल का छोटा बेटा सौमित्र तमिलनाडु में मज़दूरी करता था। वह घर लौट आया है और अब अपने परिवार के साथ रहने का फ़ैसला किया है। वहीं एजाज़ की मां साइमा बीबी का कहना है कि उनकी पत्नी सलीमा को ममता बनर्जी की राज्य सरकार से नौकरी मिल गई है और उसे 10 लाख रुपये का मुआवज़ा मिला है। वह कहती हैं, “सिर्फ़ TMC के लोग ही हमारा ख्याल रखते थे। लेकिन अब कोई हमसे मिलने नहीं आता। मेरी बहू भी अपने पिता के घर चली गई है।”

मुर्शिदाबाद और मालदा में सांप्रदायिक आधार पर चुनाव

मुर्शिदाबाद और मालदा के मुस्लिम-बहुल बॉर्डर ज़िलों में टीएमसी और बीजेपी के बीच झगड़ा हमेशा सांप्रदायिक आधार पर होता रहा है। वहीं आने वाले चुनावों में इस इलाके में उनकी लड़ाई मौजूदा मुद्दे से तय हो सकती है। चुनाव आयोग (EC) का वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) और कई वोटरों के नाम हटाना भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। EC के डेटा के मुताबिक, मुर्शिदाबाद ज़िले में लगभग 57.6 लाख वोटर थे। लेकिन SIR के पहले दो राउंड के बाद लगभग 2.78 लाख नाम हटा दिए गए थे। फिर एडज्यूडिकेशन के तहत 4.55 लाख और नाम हटा दिए गए।

SIR में हटाए गए नाम

इसी तरह मालदा ज़िले में लगभग 32 लाख प्री-SIR वोटर्स में से SIR के शुरुआती राउंड के बाद लगभग 2 लाख नाम हटा दिए गए थे। बाद में एडज्यूडिकेशन के तहत 2.4 लाख और नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। राज्य की टॉप 10 विधानसभा सीटें जहां एडज्यूडिकेशन के बाद वोटर्स हटाए गए, वे मुर्शिदाबाद में हैं, जिसमें समसेरगंज और सुती, और मालदा शामिल हैं।

जहां सभी उम्मीदवार चुनाव के लिए नाम हटाने के नतीजों का अंदाज़ा लगाने में जूझते दिख रहे हैं, वहीं टीएमसी का मानना है कि इससे उसका अहम मुस्लिम बेस मज़बूत होगा। दूसरी ओर बीजेपी कैंप को उम्मीद है कि वह इसके बाद होने वाले पोलराइजेशन का फ़ायदा उठा सकती है। SIR एडज्यूडिकेशन प्रोसेस खत्म हो गया है, लेकिन इसका असर चुनावों पर पड़ रहा है। मुर्शिदाबाद और मालदा में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) और पंचायतों के ऑफिस में लंबी लाइनें देखी जा रही हैं, क्योंकि हटाए गए वोटर ट्रिब्यूनल में अपील करना चाहते हैं, जो अभी तक चालू नहीं हुए हैं।

वोटरों के नाम हटाने की वजह से 1 अप्रैल को मालदा में NH 12 पर अलग-अलग क्रॉसिंग पर विरोध प्रदर्शन हुए। उसी दिन मोथाबारी विधानसभा सीट के कालियाचक-II BDO ऑफिस में सात ज्यूडिशियल ऑफिसर को प्रदर्शनकारियों ने कई घंटों तक घेराव किया और देर रात पुलिस को उन्हें बचाना पड़ा। बचाव के दौरान कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को इस घटना की जांच करने का आदेश दिया, जिसमें अब तक 35 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

क्या था टीएमसी का प्रदर्शन?

2021 के विधानसभा चुनावों में मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से TMC ने 20 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी को दो सीटें मिली थीं। 2024 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी ने जिले की तीनों सीटों पर जीत हासिल की। CPI(M) के एक सीनियर नेता कहते हैं, “SIR के लोगों पर भारी पड़ने के साथ, यह देखना होगा कि क्या टीएमसी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपना माइनॉरिटी बेस मजबूत कर पाती है, या मुस्लिम वोट बंट जाएंगे।”

मालदा में टीएमसी ने 2021 में 12 में से 8 विधानसभा सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी को 4 सीटें मिलीं। लेकिन, 2024 में TMC जिले की दो लोकसभा सीटों में से कोई भी नहीं जीत सकी, जिसमें BJP और कांग्रेस ने एक-एक सीट जीती। एक्सप्रेस से बात करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और बहरामपुर से उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया, “2024 में टीएमसी और बीजेपी ने सांप्रदायिक राजनीति की, जिसकी वजह से मैं अपनी बहरामपुर लोकसभा सीट हार गया। लेकिन लोग अब इस तरह की पॉलिटिक्स से थक चुके हैं। इसलिए वे इस बार हमारे साथ हैं।”

साउथ मालदा से कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ने कहा, “कांग्रेस मालदा में कई सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। लेकिन समस्या यह है SIR, जिसकी वजह से कुछ सीटों पर बहुत सारे डिलीट हुए हैं, जहां हमारा मज़बूत बेस रहा है। उनमें से ज़्यादातर असली वोटर हैं। इस स्थिति में हमें नहीं पता कि किस पार्टी के वोटर ज़्यादा डिलीट हुए हैं। बहुत कन्फ्यूजन है।”

ओवैसी और हुमायूं कबीर का कितना असर?

मुर्शिदाबाद और मालदा में, कुछ और प्लेयर्स भी मुस्लिम वोट पाने की होड़ में हैं। इसमें असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और बागी टीएमसी नेता हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) शामिल है।

AMIM मुर्शिदाबाद में चार और मालदा में दो सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि AJUP ज़्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने यह चुनाव लड़ने के लिए अलायंस किया था, लेकिन AIMIM ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने AJUP से नाता तोड़ लिया है। यह तब हुआ जब एक दिन पहले टीएमसी ने आरोप लगाया था कि कबीर ने एक वीडियो का हवाला देते हुए ममता सरकार को गिराने के लिए BJP से 1,000 करोड़ रुपये मांगे थे। मुर्शिदाबाद के भरतपुर से मौजूदा विधायक कबीर का जिले की कुछ दूसरी सीटों पर भी कुछ असर बताया जाता है। कांग्रेस और CPI(M) के नेतृत्व वाली लेफ्ट के अलावा AIMIM और AJUP को भी दोनों जिलों की कुछ सीटों पर मुस्लिम वोटों को बांटकर टीएमसी की संभावनाओं के लिए खतरा माना जा रहा है, जिससे BJP को फायदा हो सकता है। कबीर का दावा है, “हमारी पार्टी मुर्शिदाबाद में चमत्कार करेगी, जहां से TMC और BJP दोनों खाली हाथ लौटेंगे।”

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