बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि हमें जेल से डराने का प्रयास नहीं करें, हमने बंदूकों का सामना किया है और हम चूहों से लड़ने से नहीं डरते। दरअसल उनका बयान उस कार्रवाई को लेकर है जिसके तहत CBI उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसने के लिए बंगाल जा पहुंची है। ममता ने कहा कि जब तक मेरे अंदर जान है, मैं किसी भी तरह की धमकी से नहीं डरूंगी।

बंगाल सीएम ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि साल 2021 में केवल एक खेल होगा और उस मैच में मैं गोलकीपर होऊंगी और यह देखना चाहती हूं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। उनका कहना था कि बीजेपी किसी मुगालते में न रहे। बंगाल के चुनाव में उन्हें एहसास हो जाएगा कि ममता बनर्जी का क्या कद है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता उनके साथ है। यही वजह है कि उनकी रैलियों में लाखों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं और बीजेपी को अपनी रथयात्रा के लिए भी लोग नहीं मिल रहे हैं।

As long as there is life in me, I will not be afraid of any intimidation: Mamata Banerjee

