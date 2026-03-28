Bengal Elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले आक्रामक रणनीति का संकेत देते हुए कांग्रेस ने ऐलान किया कि वह राज्य की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से भी पीछे नहीं हटेगी।

दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में मूल रूप से प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा हुई। इसके बाद ही यह ऐलान किया गया कि पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी।

भवानीपुर से कांग्रेस उतारेगी मजबूत प्रत्याशी

पश्चिम बंगाल के लिए एआईसीसी प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पार्टी हर निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार उतारने के मकसद से रणनीति बना रही है। एक का इरादा रखती है, जो एक पूर्ण पैमाने पर चुनावी मुकाबले को रेखांकित करता है।

गुलाम अहमद मीर ने कहा कि भवानीपुर से चुनाव लड़ने वाला हर उम्मीदवार हमारे लिए एक बड़ा नेता होगा। हम सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं और कोई भी सीट खाली नहीं छोड़ेंगे।

राहुल-खड़गे बैठक में शामिल

कांग्रेस पार्टी की इस अहम बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल और पश्चिम बंगाल के कई नेता शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में अधीर रंजन चौधरी और सीईसी सदस्य अंबिका सोनी, मधुसूदन मिस्त्री, सलमान खुर्शीद, टीएस सिंहदेव, केजे जॉर्ज, पीएल पुनिया और अमी याजनिक सहित वरिष्ठ हस्तियां भी उपस्थित थीं।

कांग्रेस नेता की सक्रियता संकेत दे रही है कि वह बंगाल में अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करना चाहती है, जहां उसे हाल के वर्षों में संघर्ष करना पड़ा है, जबकि चुनावी लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का दबदबा रहने की उम्मीद है।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान होगा और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। यहां मुख्य लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में एक भी सीट भी हासिल नहीं हुई थी।

अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। (Image Source: @BJP4India)

बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में बंगाल की टीएमसी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। कोलकाता में अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उनके निशाने पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार रही। अमित शाह ने कहा कि बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां से घुसपैठिए एंट्री करते हैं और पूरे देश में अशांति फैलाते हैं। पढ़िए पूरी खबर…