पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) की आधा दर्जन से अधिक सीटों पर कांग्रेस की नजर है। ये बीते विधानसभा में भाजपा-एसआईटीसी के लिए सबसे कड़ी मुकाबले वाली सीटें रही हैं। इन सीटों में हार-जीत का अंतर एक हजार वोट से भी कम रहा है। इन सीट पर इस बार कांग्रेस पार्टी भी मैदान में होगी और यहां मतदाताओं के लिए एक और मतदान विकल्प मिलेगा।

वे विकल्प इन सीट पर चुनाव परिणाम के समीकरण बिगाड़ सकता है, क्योंकि इन सीटों का मतदान फीसदी अधिक दर्ज नहीं किया गया था। पश्चिम बंगाल की जिन सीट पर यह दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, उन सीट में दिनहाटा, जलपाईगुड़ी, तमलुक, दांतन, घाटल, बलरामपुर और कुल्टी विधानसभाएं शामिल हैं। 2021 विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि सबसे टक्कर वाला मुकाबला दिनहाटा में दर्ज किया गया था, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कराई थी और जीत का अंतर केवल 57 वोट का था। इसके अतिरिक्त दूसरे नंबर ऐसी विधानसभाओं में बलरामपुर सीट शामिल थी। वहां महज 273 वोट का अंतर था और जीत टीएमसी ने दर्ज की गई थी। इसी प्रकार जलपाईगुड़ी में 941, तमलुक में 793, दान्तन में 775, घाटल में 966 और कुल्टी में 679 वोट से ही हार जीत दर्ज की गई थी। जीती गई सीटों का बहुमत टीएमसी के पास था।

बीजेपी के लिए ये चार सीटें बचाना होगा बड़ा चैलेंज

चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि सात सीट में से पांच सीट पर टीएमसी ने कब्जा किया था। इसका कारण मतदाताओं के पास अन्य बड़े दल के उम्मीदवार का विकल्प नहीं होना माना जा रहा था। पश्चिम बंगाल के पास विकल्प भी है और इस बार के मतदाताओं की संख्या वहां सबसे अधिक है। 1.31 करोड़ 20 से 29 वर्ष के मतदाताओं के अतिरिक्त 5.23 लाख मतदाता इस बार पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार यह चुनाव युवा आबादी का चुनाव कहा जा सकता है। इसलिए राजनीतिक दलों का केंद्र भी युवाओं की ही ओर है।

पिछले बंगाल चुनाव के परिणाम

पश्चिम बंगाल में 294 सीट के लिए हुए वर्ष 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी बड़ा दल बनकर उभरा था। अब तक के समीकरण भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं लेकिन कई सीटों पर खींचतान और सरकार के लंबे कार्यकाल की वजह से संभावित मत नुकसान को देखते हुए ये चुनाव नए चेहरों को उभरने का भी मौका दे सकता है। 2021 के चुनाव में टीएमसी के पास कुल 216 सीट आई थी और भाजपा 77 सीटों के साथ सबसे बड़ा दूसरा दल बनी थी। इसके अतिरिक्त दो सीटें ही अन्य के खाते में गई थीं।

इन पांच सीटों पर बीजेपी ने दी थी कड़ी टक्कर