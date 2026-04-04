पश्चिम बंगाल कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी तीन दशक बाद आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राज्य की राजनीति में लौट आए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता विपक्ष और पांच बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी अपने गृह क्षेत्र बहरामपुर से पार्टी के उम्मीदवार हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। अधीर रंजन चौधरी ने इलेक्शन कमीशन (EC) के वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं, मुस्लिम वोट के बिखराव जैसे मुद्दों पर सवालों का जवाब दिया।

पढ़िए सवाल-जवाब

सवाल: SIR विवाद के बीच बंगाल चुनाव कैसे होते हुए देखते हैं?

जवाब: मुझे लगता है कि बिना सही चुनावी नियमों के फ्री और फेयर चुनाव नहीं हो सकते। यह आम लोगों का संवैधानिक अधिकार है। लोग क्यों परेशान हों? अगर वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं या उन्हें इस अधिकार का इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। EC और राज्य सरकार दोनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए क्योंकि वोटर अपनी गलतियों और नाकाबिलियत की वजह से अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। जहां तक (SIR) ट्रिब्यूनल की बात है, क्या आपको लगता है कि गरीब लोग, जो अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वह ट्रिब्यूनल के लिए वकील कर सकते हैं? मुझे लगता है कि यह EC और ममता बनर्जी सरकार द्वारा किया जा रहा डेमोक्रेसी का मजाक है। अगर जरूरी हुआ, तो चुनाव तब तक टाले जा सकते हैं जब तक सभी असली वोटर्स को वोट देने की इजाजत न मिल जाए। नहीं तो, यह EC पर एक धब्बा होगा।

सवाल: आप 30 साल बाद विधानसभा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं?

जवाब: मैंने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1991 में नबाग्राम से लड़ा था, जो मेरे शहर (बहरामपुर) से थोड़ी ही दूर है। नबाग्राम को उस समय की CPM की लीडरशिप वाली लेफ्ट पार्टी के वर्कर्स ने ‘मुर्शिदाबाद का वियतनाम’ कहा था। फिर भी मैंने लेफ्ट सरकार को चुनौती देने का फैसला किया। वोटिंग के दिन, मुझे एक बहुत बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। CPM कार्यकर्ताओं ने मुझ पर गोली चलाई। मैंने एक पोलिंग बूथ में पनाह ली और वहां के पीठासीन और पुलिस अधिकारियों को बंधक बना लिया, क्योंकि मुझे लगा कि इससे CPM के गुंडे मुझ पर हमला करने से बच जाएंगे।

मैंने अपने सिक्योरिटी वाले की रिवॉल्वर ली और खुद को बचाने के लिए उन बदमाशों पर गोली चला दी। उस समय, इंटरनेट या व्हाट्सएप नहीं था। इसलिए रूलिंग पार्टी ने मेरी मौत की अफवाह फैला दी। कांग्रेस वर्कर घबरा गए और अपने बूथ छोड़कर चले गए, जिन पर CPIM के गुंडों ने कब्ज़ा कर लिया। मैं 1,300 वोटों से सीट हार गया। इसके बाद मुझ पर कुछ क्रिमिनल केस भी लगे और मुझे अपने जिले से भागने पर मजबूर होना पड़ा। मैंने 1996 के चुनावों में नबाग्राम लौटने की कोशिश की। मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया और कैसेट के जरिए कैंपेन किया। और भगवान और आम लोगों की कृपा से मैं 20,000 वोटों से सीट जीत गया।

तीन साल बाद स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने मुझे बहरामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि मुझे पार्लियामेंट शब्द की स्पेलिंग भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया, और मैं 96,000 वोटों से चुनाव जीत गया। तब से मैं बहरामपुर लोकसभा सीट से चार बार और चुना गया हूं। लेकिन 2024 में कम्युनल पोलराइजेशन और TMC की साज़िश की वजह से, मैं सीट हार गया। आने वाले चुनाव में कांग्रेस ने मुझे लड़ने के लिए कहा क्योंकि पार्टी कमज़ोर है। पार्टी का एक आम आदमी होने के नाते, मैं उसके निर्देशों का पालन करने के लिए ज़िम्मेदार हूं।

सवाल: इस चुनाव में कांग्रेस के लिए लड़ाई कितनी मुश्किल है?

जवाब: बहुत मुश्किल, क्योंकि सत्ता ममता बनर्जी के पास ही है। कांग्रेस की मदद से ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता संभाली। फिर उन्होंने किसी भी तरह कांग्रेस को खत्म करना शुरू कर दिया। समय के साथ बंगाल में सेक्युलर ताकतें कम होती गईं। राजनीतिक हालात का फायदा उठाकर BJP ने खाली जगह भर दी, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट धीरे-धीरे अपनी जमीन खोते गए।

सवाल: पिछले विधानसभा चुनावों के उलट, कांग्रेस ने अब अकेले लड़ने का फैसला किया है, लेफ्ट के साथ गठबंधन न करने का फैसला किया है। अब दोनों कैंप के कार्यकर्ता क्या करेंगे?

जवाब: हां, इस बार कांग्रेस अकेले लड़ रही है। जो कार्यकर्ता कम्युनिस्ट पार्टियों के हैं, वे अपने उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे। और हम अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे।

सवाल: आपको क्या लगता है कि इस बार बंगाल में मुसलमान कैसे वोट करेंगे?

जवाब: राज्य का मुस्लिम समुदाय ममता बनर्जी सरकार से निराश हो रहा है। सिर्फ बंगाली प्रवासी का मुद्दा ही नहीं, वक्फ का मुद्दा भी है। ममता बनर्जी से मुसलमानों की उम्मीदें टूट गई हैं। एक और मुद्दा SIR का है। मुस्लिम ग्रुप हमेशा सोच-समझकर वोट करता है। जब भी उन्हें लगता है कि वोटों का बंटवारा BJP को जीत दिला सकता है, तो वे ममता बनर्जी के पक्ष में वोट देते हैं। हमारी कोई मौजूदगी नहीं है। लेकिन जब भी उन्हें लगता है कि हम (कुछ सीटों पर) जीत सकते हैं, तो वे हमें वोट देते हैं। मेरा मतलब है कि मुस्लिम या तो TMC या कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे कितने जीतते हैं। ममता बनर्जी यह अच्छी तरह जानती हैं। इसीलिए 2021 में उन्होंने No NRC का कार्ड खेला। इस बार वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपने दखल की वजह से No SIR का कार्ड खेल रही हैं। वह एक अच्छी ड्रामा करने वाली और धोखेबाज हैं। उन्होंने इतने सालों में मुस्लिम वोटरों को जीतने के लिए अपने सारे रिसोर्स खत्म कर दिए हैं। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम हमारी स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें राहुल गांधी पर बहुत भरोसा है। आप सोच भी नहीं सकते कि मुसलमानों को उन पर कितना भरोसा है। वे राहुल की लीडरशिप वाली कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं।

लेकिन बंगाल में हमारी समस्या यह है कि हमारे पास ज़रूरी ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, जो किसी भी चुनावी सफलता के लिए भी जरूरी है। यहीं हमारी दिक्कत है। हम पूरे बंगाल में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पुरुलिया, मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ दिनाजपुर जैसे जिलों को टारगेट कर रहे हैं ताकि कांग्रेस की जीत पक्की हो और हमारा वोट शेयर भी बढ़े।

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