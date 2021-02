बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार रात उसके दफ्तर में तोड़फोड़ की और उसकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात ये घटना हुई। बीजेपी का आरोप है कि ये सब टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी के लोगों ने न सिर्फ गाड़ियां तोड़ी बल्कि कई चीजें चुराई भी। बीजेपी नेताओं ने मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि अभी घटना की पुलिस द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद ये घटना पेश आई है। बीजेपी के मुताबिक कोलकाता के फूलबागान इलाके में कुछ लोगों ने उसके दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। रात के अंधेरे में हमला किया गया। दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। बदमाशों में पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ नजर नहीं आया। यहां तक कि ये लोग काफी देर तक दफ्तर में टहलते हुए भी नजर आए। इस घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर आरोप लगाया। घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी की चुनावी वैन दफ्तर में खड़ी थी तभी कुछ लोगों ने हमला बोला और चुनावी वैन में लगे LED तोड़ दिए।

मामले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज ही चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथि की घोषणा की और तृणमूल कांग्रेस के गुंडो ने बिना डर के रात 11 बजे भाजपा के काड़पारा (कोलकाता) गोडाउन्न में घुसकर LED गाड़ियाँ फोड़ी और LED भी खोलकर ले गए। शायद गुंडो ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है ।

घटना पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के चुनावी रथों के साथ तोड़फोड़ की। इन लोगों ने गाड़ियों से एलईडी भी चुरा ली। चुनाव आयोग के लिए ये चुनाव बहुत कठिन रहने वाला है। टीएमसी ने बंगाल की राजनीति में हिंसा के बीज बोए हैं। बंगाल के लोग इसका जवाब देंगे।

TMC hoodlums vandalise BJP’s #LokkhoSonarBangla raths in the godown in Kadapara… Raths were damaged and LEDs stolen.

This is going to be one tough election for the EC to manage given the culture of political violence perpetrated by the TMC.

People of West Bengal will respond! pic.twitter.com/h5Hen1q0lj

— Amit Malviya (@amitmalviya) February 26, 2021