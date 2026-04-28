West Bengal Election 2026 News: पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग शुरू होने वाली है। अब चुनाव की लड़ाई उत्तर के सीमावर्ती इलाकों से हटकर दक्षिण के ज्यादा आबादी वाले शहर और औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंच गई है। भले ही मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है, लेकिन एक और अहम चीज नतीजों पर असर डाल सकती है। वह है वाम दलों और कांग्रेस के गठबंधन के बचे हुए वोट, जिन्हें 2021 के बाद अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

2021 के बंगाल चुनावों के लिए चुनाव आयोग के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वाम मोर्चा, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट से मिलकर बने संजुक्ता मोर्चा को केवल एक सीट मिली। फिर भी, 117 निर्वाचन क्षेत्रों में उसका वोट शेयर जीत के अंतर से ज्यादा था। यह 294 सदस्यीय विधानसभा का लगभग 40% है।

इन 74 सीटों पर टीएमसी विजयी रही, जबकि 43 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। यह साफ था कि अपनी करारी हार में वाम-कांग्रेस गठबंधन ने टीएमसी विरोधी वोटों को बांट दिया था। मोर्चा की एकमात्र सीट भांगर थी, जिसे आईएसएफ ने जीता, जबकि वाम और कांग्रेस दोनों को एक भी सीट नहीं मिली।

आईएसएफ को हटा देने पर भी, अकेले वाम-कांग्रेस गठबंधन के वोटों ने 108 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत के अंतर को पार कर लिया। वास्तव में, चुनावी दृष्टि से हाशिए पर रहने वाला यह गठबंधन गणितीय तौर पर केंद्रीय भूमिका में बना रहा।

कांग्रेस और वामपंथी दलों के प्रदर्शन पर टीएमसी की नजर

इस बार टीएमसी का ध्यान सिर्फ अपने समर्थन आधार को बनाए रखने पर ही नहीं है, बल्कि वह वामपंथी दलों और कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी पैनी नजर रख रही है। चुनाव से पहले एक टीएमसी नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हम चाहते हैं कि वामपंथी दल और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करें। इससे हमें फायदा होगा।”

इन 117 निर्वाचन क्षेत्रों में से 54 में दूसरे चरण में मतदान होगा। इसमें दक्षिण बंगाल का शहरी और औद्योगिक क्षेत्र शामिल है। यह भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण है। पहले चरण में उत्तरी बंगाल, जंगल महल और सीमावर्ती जिले शामिल थे, जहां चुनावी माहौल बेहद प्रतिस्पर्धी हो गया है। वहीं, दूसरे चरण में शहरी, अर्ध-शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

ये वे क्षेत्र हैं जहां वामपंथियों की ट्रेड यूनियनों, नगर निगम नेटवर्क और शहरी कार्यकर्ताओं के माध्यम से संगठनात्मक रूप से गहरी पकड़ रही है। यह क्षेत्र शहरी शासन, रोजगार और स्थानीय भ्रष्टाचार से ज्यादा प्रभावित है, जो वामपंथियों के लिए फायदेमंद है और जिसका लाभ उठाने की वे कोशिश भी कर रहे हैं।

इसके अलावा, इन स्पॉइलर सीटों का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण बंगाल में है, जहां 2021 में टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया था। उदाहरण के लिए, डायमंड हार्बर में CPI(M) को लगभग 17% वोट मिले, जबकि टीएमसी की जीत का अंतर केवल 7% था। हावड़ा उत्तर में, वामपंथी दलों को लगभग 5% वोट मिले, जो टीएमसी की 3% की मामूली जीत के अंतर से कहीं अधिक थे। उत्तरपाड़ा में, CPI(M) को लगभग 21% वोट मिले, जो बीजेपी की टीएमसी से 18% की हार के अंतर से कहीं ज्यादा थे।

अन्य जगहों पर भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला। सिंगूर में CPI(M) को 14% वोट मिले, जो टीएमसी के 12% वोटों के अंतर से कहीं अधिक थे। चंदननगर में CPI(M) को लगभग 19% वोट मिले, जबकि टीएमसी की जीत का अंतर 17% था। दुर्गापुर पुरबा में वामपंथी दलों को लगभग 15% वोट मिले, जबकि टीएमसी को सिर्फ 2% वोटों से जीत हासिल हुई। पांडुआ में भी वामपंथी दलों को लगभग 19% वोट मिले, जो जीत के अंतर से कहीं अधिक थे।

बर्दवान उत्तर में, सीपीआई (M) को लगभग 12% वोट मिले, जो बीजेपी की टीएमसी से हार के अंतर से अधिक था। सोनारपुर दक्षिण में, CPI को लगभग 14% वोट मिले, जबकि टीएमसी की हार का अंतर लगभग 11% रहा।

जिन निर्वाचन क्षेत्रों में वाम-कांग्रेस गठबंधन को जीत के अपेक्षित अंतर से अधिक वोट नहीं मिले, वहां भी उनकी उपस्थिति काफी मजबूत रही। सीपीआई (M) ने हावड़ा दक्षिण में लगभग 13% और संकराइल में 15% से अधिक वोट हासिल किए, जबकि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को शिबपुर में लगभग 14% वोट मिले। पंचला और उलुबेरिया में, आईएसएफ समर्थित RSSCMJP के उम्मीदवारों को लगभग 16% वोट मिले। जादवपुर में, CPI(M) को लगभग 27% वोट मिले, जिससे भाजपा तीसरे स्थान पर धकेल दी गई।

वाम-कांग्रेस के वोट शेयर में बदलाव नतीजों को कर सकता है प्रभावित

इससे यह बात स्पष्ट होती है कि वाम-कांग्रेस के वोट शेयर में कोई भी बदलाव इस बार के चुनावों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। अगर यह स्थिर रहता है या कुछ चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में मामूली रूप से बढ़ता भी है, तो इससे टीएमसी विरोधी वोटों में विभाजन हो सकता है, जिससे विपक्ष के समर्थन को एकजुट करने की बीजेपी की क्षमता कमजोर हो सकती है।

लेकिन इसका उल्टा भी संभव है। 2016 और 2021 के बीच वामपंथी दलों के पारंपरिक वोटों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिल गया था। अगर यह गिरावट जारी रहती है, तो बीजेपी को और ज्यादा एकजुट होने से फायदा हो सकता है।

ऐसे दौर में जहां जीत-हार का अंतर बहुत कम रहने की उम्मीद है, वहां 2-3% का बदलाव भी निर्णायक साबित हो सकता है। 2021 के चुनावों में संजुक्ता मोर्चा को लगभग 9% वोट मिले थे।

सीपीआईएम ने पुनर्गठन का प्रयास किया

2021 में जीरो सीटों के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद CPI(M) ने पूर्ण पैमाने पर वापसी के बजाय पुनर्गठन का प्रयास किया है। पार्टी ने अपने छात्र और युवा संगठनों के युवा नेताओं को प्रमुखता दी है, बूथ स्तर पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया है और डिजिटल माध्यमों से अपनी पहुंच का विस्तार किया है। इसका अभियान रोजगार, औद्योगिक गिरावट और भ्रष्टाचार जैसे आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित रहा है, जबकि टीएमसी और बीजेपी दोनों को अपर्याप्त विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सीपीआई(एम) केंद्रीय समिति के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने कहा, “लोग तृणमूल से नाराज हैं। पार्टी पर से लोगों का भरोसा उठ चुका है। इसलिए लोग विकल्प तलाश रहे हैं। पहले लोग भाजपा को एक विकल्प के रूप में देख रहे थे। लेकिन भाजपा जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रही है, उससे साफ है कि अब वह विकल्प नहीं है। मोदी और शाह ने भवानीपुर में एक भी बैठक नहीं की है। वे कोलकाता में डेरा डाले हुए हैं।”

चक्रवर्ती ने जोर देकर कहा कि वामपंथी दलों का समर्थन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, “वामपंथी रैलियों में लोगों की भागीदारी बहुत ज्यादा है। लाल झंडों की लहर दौड़ रही है। इससे लोगों का रवैया साफ पता चलता है। पंचायत चुनावों में वामपंथियों ने भाजपा से बेहतर प्रदर्शन किया था। इस बार भी लोगों की मंशा वही है। लोग वामपंथियों के साथ जाना चाहते हैं।”

फिर भी इन प्रयासों के बावजूद चुनौतियां स्पष्ट रूप से बनी हुई हैं। टीएमसी और बीजेपी के बीच द्विध्रुवीय प्रतिस्पर्धा मतदाताओं की धारणा पर हावी है और वामपंथी दलों का संगठनात्मक क्षरण, विशेष रूप से कुछ चुनिंदा शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर, अभी तक रुका नहीं है।

इसके अलावा, कांग्रेस इस बार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है। इससे एक एकीकृत तीसरे गुट की संभावना कमजोर हो गई है।

आयोग ने वोटर लिस्ट में जोड़े 1468 से अधिक नाम

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले 1468 से अधिक नामों को वोटर लिस्ट में फिर से जोड़ दिया गया है। जबकि छह नाम ऐसे हैं, जिनके बारे में न्यायाधिकरणों ने कहा कि उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता है। हालांकि बंगाल चुनाव समाप्त होने से पहले ट्रिब्यूनल द्वारा निपटाए गए मामलों की कुछ संख्या के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। पढ़ें पूरी खबर…