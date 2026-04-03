पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की कि बंगाल में वोटिंग पूरी होने के बाद भी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPFs) के जवान तैनात रहेंगे। एक प्रेस नोट में चुनाव आयोग ने कहा कि CAPFs की 500 कंपनियां चुनाव के बाद कानून और व्यवस्था की ड्यूटी के लिए अगले निर्देश जारी होने तक राज्य में रहेंगी।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

चुनाव आयोग ने ये कदम चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। ECI ने कहा, “मतगणना पूरी होने के बाद भी अगले आदेश तक CAPFs की 500 कंपनियां चुनाव के बाद कानून और व्यवस्था की ड्यूटी के लिए पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगी।

इसके अलावा चुनाव आयोग ने खास तौर पर चुनाव के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए CAPFs की 200 कंपनियों को बनाए रखने का भी फैसला किया है। इन फोर्स को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs), स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा का काम सौंपा जाएगा, और ये काउंटिंग प्रोसेस पूरी तरह से पूरा होने तक वहीं रहेंगी। बयान में आगे कहा गया, “EVM/स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए CAPFs की 200 कंपनियाँ राज्य में रहेंगी और राज्य में काउंटिंग पूरी होने तक तैनात रहेंगी।”

ममता बनर्जी ने साधा निशाना

वहीं मालदा की घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “डीजीपी और एसपी सभी नए नियुक्त किए गए हैं। सभी को सतर्क रहना चाहिए ताकि दंगे और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी घटनाएं न हों। हम लौटेंगे और उन घटनाओं के लिए न्याय मिलेगा। मालदा घटना की जांच सीआईडी ​​ने कर ली है। मुंबई से लोगों को लाया गया था। उन्होंने व्यक्तियों को किराए पर लिया था और सब कुछ पहले से प्लान किया था। लेकिन जहां एनआईए उन्हें पकड़ नहीं पाई, वहीं हमारी सीआईडी ​​ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस स्थिति का फायदा उठाकर भाजपा अल्पसंख्यकों को भड़काने की कोशिश कर रही है और उन्हें गिरफ्तार करवाने की साजिश रच रही है। भाजपा सीआरपीएफ के वाहनों का इस्तेमाल करके पैसा ला रही है।”

ममता बनर्जी ने कहा कि पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और कुल 506 अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिनमें से 483 अकेले बंगाल से हैं। उन्होंने कहा, “खेल शुरू हो चुका है और यह बहुत तीखा होगा। आप चाहे जितनी साजिश रच लें, बंगाल के लोग आपका चेहरा देख लेंगे और आपके वोट काट देंगे। अगर किसी को घुसपैठिया कहा जाता है, तो हर कोई घुसपैठिया है। फिर वे वोट जीतकर मंत्री कैसे बन गए? किसी भी उम्मीदवार को अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहेंगे। सभी को सतर्क रहना चाहिए। मतदान के दिन माता-पिता और बहनें झाड़ू लेकर मतदान करने जाएं और रास्ते में सड़कों की सफाई करती जाएं। नाम हटाए जाने का बदला मतपेटी में लिया जाएगा।”

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के बीच माना जा रहा है। 2016 के बाद से बीजेपी ने खुद को बंगाल में मजबूत जरूर किया है। पढ़ें पूरी खबर