पश्चिम बंगाल के नतीजों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का असर कैसे दिखा? हालांकि अंतिम आंकड़े अभी तय हो रहे हैं लेकिन दो ऐसे शुरुआती रुझान निकलकर सामने आए हैं जिन्हें जानना वाकई जरूरी है। बंगाल की जिन 20 सीटों पर सबसे अधिक नाम हटाए गए उनमें से 13 सीटें तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने जीतीं, 6 भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने और 1 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया। वहीं 187 सीटों पर 5,000 से ज्यादा नाम हटाए गए। उनमें BJP ने 119 सीटें जीतीं या बढ़त बनाई।
इंडियन एक्सप्रेस द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि इन 187 सीटों (170 पर परिणाम घोषित और 17 पर बढ़त) में से 47 सीटों पर हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी।
बीजेपी की 119 सीटों में से 28 सीटों पर हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी। इन 28 में से 26 सीटें 2021 में टीएमसी ने जीती थीं।
इसी तरह TMC ने इन 187 में से 65 सीटों पर जीत दर्ज की या बढ़त बनाई। इनमें से 18 सीटों पर हटाए गए नाम जीत के अंतर से ज्यादा थे। इसके अलावा 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट आम जनता उन्नयन पार्टी ने जीती। सबसे ज्यादा नाम हटाए जाने वाली 20 सीटें इस प्रकार हैं:
|सीट का नाम
|डिलीट किए गए वोटों की संख्या
|विजेता
|समसेरगंज
|74775
|TMC
|लालगोला
|55420
|TMC
|भगवांगोला
|47493
|TMC
|रघुनाथगंज
|46100
|TMC
|मेटियाब्रुज
|39579
|TMC
|फरक्का
|38222
|TMC
|सूती
|37965
|TMC
|मोथाबाड़ी
|37255
|TMC
|जंगीपुर
|36581
|BJP
|रतुआ
|35573
|BJP
|करंदीघी
|31562
|BJP
|गोलपोखर
|31384
|TMC
|मालतीपुर
|29489
|TMC
|चोपड़ा
|27898
|TMC
|सुजापुर
|26829
|TMC
|केतुग्राम
|26780
|BJP
|राजारहाट न्यू टाउन
|24132
|TMC
|बसीरहाट उत्तर
|23900
|TMC
|मानिकचक
|23726
|BJP
|मोंटेश्वर
|23423
|BJP
पश्चिम बंगाल की कुल 293 सीटों के लिए सोमवार को परिणाम घोषित किए गए। वहीं फलता सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा।
आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पिछले साल जून में पूरे देश में SIR का आदेश दिया था जिसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से हुई और बाद में पश्चिम बंगाल समेत 9 अन्य राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया गया।
यह प्रक्रिया सामान्य वार्षिक और चुनाव-पूर्व विशेष सारांश पुनरीक्षण (Special Summary Revisions) से अलग थी। इसमें SIR की घोषणा के समय तक रजिस्टर्ड सभी मतदाताओं को फॉर्म भरना और अपनी पात्रता (जिसमें नागरिकता भी शामिल है) के प्रमाण देने जरूरी थे।
पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान कई अभूतपूर्व कदम उठाए गए जिनमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर थे। अभी SC में इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है।
इनमें से एक फैसला था- मतदाताओं की पात्रता तय करने के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति। अंतिम मतदाता सूची (फरवरी में प्रकाशित) के अनुसार 60.06 लाख (लगभग 8.5%) मतदाताओं को ‘विवादाधीन’ रखा गया। करीब 700 न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई के बाद 27.16 लाख नाम हटा दिए गए। हटाए गए मतदाताओं की लाखों अपीलें अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित 10 अपीलीय न्यायाधिकरणों के पास लंबित हैं।
|सीट
|डिलीट किए गए वोटों की संख्या
|2021 में विजेता
|2026 में विजेता
|2026 में मार्जिन
|अंतर
|समसेरगंज
|74775
|AITC
|AITC
|7587
|-67188
|लालगोाला
|55420
|AITC
|AITC
|18960
|-36460
|भागवंगोला
|47493
|AITC
|AITC
|56407
|8914
|रघुनाथगंज
|46100
|AITC
|AITC
|40555
|-5545
|मेटियाबुरुज
|39579
|AITC
|AITC
|87879
|48300
|फरक्का
|38222
|AITC
|INC
|8193
|-30029
|सूती
|37965
|AITC
|AITC
|12357
|-25608
|मोथाबारी
|37255
|AITC
|AITC
|10496
|-26759
|जांगीपुर
|36581
|AITC
|BJP
|10542
|-26039
|रतुआ
|35573
|AITC
|BJP
|32562
|-3011
|करनदिघी
|31562
|AITC
|BJP
|19869
|-11693
|गोलपोखर
|31384
|AITC
|AITC
|83790
|52406
|मालतीपुर
|29489
|AITC
|AITC
|59747
|30258
|चोपड़ा
|27898
|AITC
|AITC
|69124
|41226
|सूजापुर
|26829
|AITC
|AITC
|60287
|33458
|केतुग्राम
|26780
|AITC
|BJP
|27610
|830
|राजारहाट न्यू टाउन
|24132
|AITC
|AITC
|2074
|-22058
|बशीरहाट उत्तर
|23900
|AITC
|AITC
|57270
|33370
|मानिकचक
|23726
|AITC
|BJP
|13938
|-9788
|मोंटेश्वर
|23423
|AITC
|BJP
|14798
|-8625
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