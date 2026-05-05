पश्चिम बंगाल के नतीजों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का असर कैसे दिखा? हालांकि अंतिम आंकड़े अभी तय हो रहे हैं लेकिन दो ऐसे शुरुआती रुझान निकलकर सामने आए हैं जिन्हें जानना वाकई जरूरी है। बंगाल की जिन 20 सीटों पर सबसे अधिक नाम हटाए गए उनमें से 13 सीटें तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने जीतीं, 6 भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने और 1 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया। वहीं 187 सीटों पर 5,000 से ज्यादा नाम हटाए गए। उनमें BJP ने 119 सीटें जीतीं या बढ़त बनाई।

इंडियन एक्सप्रेस द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि इन 187 सीटों (170 पर परिणाम घोषित और 17 पर बढ़त) में से 47 सीटों पर हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी।

बीजेपी की 119 सीटों में से 28 सीटों पर हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी। इन 28 में से 26 सीटें 2021 में टीएमसी ने जीती थीं।

इसी तरह TMC ने इन 187 में से 65 सीटों पर जीत दर्ज की या बढ़त बनाई। इनमें से 18 सीटों पर हटाए गए नाम जीत के अंतर से ज्यादा थे। इसके अलावा 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट आम जनता उन्नयन पार्टी ने जीती। सबसे ज्यादा नाम हटाए जाने वाली 20 सीटें इस प्रकार हैं:

सीट का नाम डिलीट किए गए वोटों की संख्या विजेता समसेरगंज 74775 TMC लालगोला 55420 TMC भगवांगोला 47493 TMC रघुनाथगंज 46100 TMC मेटियाब्रुज 39579 TMC फरक्का 38222 TMC सूती 37965 TMC मोथाबाड़ी 37255 TMC जंगीपुर 36581 BJP रतुआ 35573 BJP करंदीघी 31562 BJP गोलपोखर 31384 TMC मालतीपुर 29489 TMC चोपड़ा 27898 TMC सुजापुर 26829 TMC केतुग्राम 26780 BJP राजारहाट न्यू टाउन 24132 TMC बसीरहाट उत्तर 23900 TMC मानिकचक 23726 BJP मोंटेश्वर 23423 BJP

पश्चिम बंगाल की कुल 293 सीटों के लिए सोमवार को परिणाम घोषित किए गए। वहीं फलता सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा।

आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पिछले साल जून में पूरे देश में SIR का आदेश दिया था जिसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से हुई और बाद में पश्चिम बंगाल समेत 9 अन्य राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया गया।

यह प्रक्रिया सामान्य वार्षिक और चुनाव-पूर्व विशेष सारांश पुनरीक्षण (Special Summary Revisions) से अलग थी। इसमें SIR की घोषणा के समय तक रजिस्टर्ड सभी मतदाताओं को फॉर्म भरना और अपनी पात्रता (जिसमें नागरिकता भी शामिल है) के प्रमाण देने जरूरी थे।

पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान कई अभूतपूर्व कदम उठाए गए जिनमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर थे। अभी SC में इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है।

इनमें से एक फैसला था- मतदाताओं की पात्रता तय करने के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति। अंतिम मतदाता सूची (फरवरी में प्रकाशित) के अनुसार 60.06 लाख (लगभग 8.5%) मतदाताओं को ‘विवादाधीन’ रखा गया। करीब 700 न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई के बाद 27.16 लाख नाम हटा दिए गए। हटाए गए मतदाताओं की लाखों अपीलें अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित 10 अपीलीय न्यायाधिकरणों के पास लंबित हैं।

सीट डिलीट किए गए वोटों की संख्या 2021 में विजेता 2026 में विजेता 2026 में मार्जिन अंतर समसेरगंज 74775 AITC AITC 7587 -67188 लालगोाला 55420 AITC AITC 18960 -36460 भागवंगोला 47493 AITC AITC 56407 8914 रघुनाथगंज 46100 AITC AITC 40555 -5545 मेटियाबुरुज 39579 AITC AITC 87879 48300 फरक्का 38222 AITC INC 8193 -30029 सूती 37965 AITC AITC 12357 -25608 मोथाबारी 37255 AITC AITC 10496 -26759 जांगीपुर 36581 AITC BJP 10542 -26039 रतुआ 35573 AITC BJP 32562 -3011 करनदिघी 31562 AITC BJP 19869 -11693 गोलपोखर 31384 AITC AITC 83790 52406 मालतीपुर 29489 AITC AITC 59747 30258 चोपड़ा 27898 AITC AITC 69124 41226 सूजापुर 26829 AITC AITC 60287 33458 केतुग्राम 26780 AITC BJP 27610 830 राजारहाट न्यू टाउन 24132 AITC AITC 2074 -22058 बशीरहाट उत्तर 23900 AITC AITC 57270 33370 मानिकचक 23726 AITC BJP 13938 -9788 मोंटेश्वर 23423 AITC BJP 14798 -8625

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