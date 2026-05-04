Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी रहने के दौरान भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र की दौड़ में सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आगे निकल गए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि सीसीटीवी बंद हो रहा है और हाईजैक हो रहा है। इस पर सुवेंदु अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी है।

भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “उनको रोने दीजिए, खत्म पूरा खत्म।” शुरुआती रुझानों पर पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “सभी हिंदू नरेंद्र मोदी के पक्ष में एकजुट हैं। चार दौर की मतगणना के बाद बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। हिंदू ईवीएम का मतलब भाजपा है, मुस्लिम ईवीएम का मतलब टीएमसी है, सिवाय मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर के, जहां लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है।”

#WATCH | Kolkata: On TMC's allegations, West Bengal LoP and BJP candidate from Nandigram and Bhabanipur, Suvendu Adhikari, says, "Rone dijiye. Khatam poora khatam…" pic.twitter.com/TW1IGSCZCH — ANI (@ANI) May 4, 2026

बीजेपी जनादेश के साथ सरकार बना रही- सुवेंदु अधिकारी

सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट जनादेश के साथ सरकार बना रही है। कोलकाता के शिक्षित, हिंदू लोगों ने ममता बनर्जी को नकार दिया है; शुरुआती रुझान यही कहते हैं।” सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “भवानीपुर में 6-7 राउंग की गिनती के बाद मेरा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। नंदीग्राम में मुझे अपेक्षा से ज्यादा वोट मिला है।मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा की सरकार बनेगी। इस बार हिंदू एकीकरण हुआ है। मुसलमान जिस तरीके से TMC को वोट देतें हैं, इस बार उस तरीके से नहीं दिया है। कुछ वोट मुस्लिम समर्थक पार्टी को गए हैं। अभी इतनी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है।”

पश्चिम बंगाल में भाजपा को बढ़त

वहीं, अब तक आए रुझानों में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनता हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 148 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 78 सीटों पर आगे है। इस बार भी लेफ्ट और कांग्रेस अपना प्रभाव नहीं दिखा पाई है। दरअसल, राज्य में दो चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान हुआ था। यहां क्लिक कर पढ़ें लाइव ब्लॉग…