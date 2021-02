कभी नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता के शीर्ष पायदान तक पहुंचाने में मददगार रहे प्रशांत किशोर PK ने हुंकार भरते हुए कहा है कि बंगाल में लोकतंत्र को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। उनका दावा है कि बंगाल के लोग अपना संदेश देने को तैयार हैं और सही कार्ड दिखाने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ। PK यही पर नहीं रुके। उन्होंने कहा, 2 मई को मेरा पुराना ट्वीट याद दिला देना।

PK इस बार ममता बनर्जी के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालांकि जब उन्हें टीएमसी के लिए काम करने का जिम्मा सौंपा गया तब पार्टी के कई नेताओं ने नाराजगी भी जताई। अलबत्ता, ममता का विश्वास उन पर लगातार बना हुआ है। उनकी निगरानी में पार्टी अपने हथियारों को तराश रही है। इससे पहले PK दावा कर चुके हैं कि बीजेपी बंगाल में दोहरे अंक तक नहीं पहुंचेगी। यानि बीजेपी के लिए 10 का आंकड़ा छूना उनके लिए मुश्किल है।

One of the key battles FOR DEMOCRACY in India will be fought in West Bengal, and the people of Bengal are ready with their MESSAGE and determined to show the RIGHT CARD – #BanglaNijerMeyekeiChay

(Bengal Only Wants its Own Daughter)

PS: On 2nd May, hold me to my last tweet. pic.twitter.com/vruk6jVP0X

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) February 27, 2021